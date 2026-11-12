El ABC de la ley de hidrocarburos de Mendoza: regalías del 15%, multas y foco en Vaca Muerta

El Senado de Mendoza aprobó el martes, sin cambios respecto del texto que llegó de Diputados , la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo, por 31 votos contra dos. Registrada como Ley 9744 , la norma reemplaza a la Ley 7526, sancionada en 2006, y redefine cómo se licitan áreas, cómo se cobran las regalías petroleras y cómo se controla a las operadoras.

En Diputados , la media sanción había llegado el 21 de octubre con 39 votos a favor y cuatro en contra, con una modificación al artículo 35 que impulsó la diputada por Malargüe Jimena Cogo. Ese artículo, en su versión final, ordena que los datos de regalías por área sean públicos y lleguen cada tres meses a los municipios productores.

En este marco, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, siguió la votación desde el recinto. “Necesitamos tener reglas claras”, afirmó y sostuvo que la ley debe dar previsibilidad a las inversiones y proyectar el desarrollo de los recursos durante los próximos 50 años. Los dos votos negativos fueron del bloque Fuerza Patria.

Por qué Mendoza cambió su ley petrolera

El argumento oficial es que la norma de 2006 había quedado desfasada. En el medio apareció Vaca Muerta y llegó la Ley Bases, que modificó la Ley 17.319 y puso el foco en la maximización de la renta petrolera y la exportación. La provincia necesitaba alinear su régimen con esas reglas nacionales.

Los números también empujaron. La producción de petróleo convencional viene en caída: en enero y febrero de este año se extrajeron 469.399 metros cúbicos, contra 653.159 del año pasado, según datos difundidos en mayo, cuando Cornejo anunció el proyecto ante la Asamblea Legislativa.

La estrategia tiene dos frentes. Uno es reactivar los yacimientos maduros, muchos en áreas devueltas por los anteriores concesionarios. El otro, crear un marco específico para los proyectos no convencionales en Malargüe donde se encuentra la lengua mendocina de Vaca Muerta.

Nueva ley de hidrocarburos en Mendoza ¿cuáles son las claves de la reforma?

Regalías del 15% más “X”

El cambio más visible está en las regalías. La ley anterior establecía una alícuota general del 12% sobre la producción, con posibilidad de reducirla hasta el 5%. En las próximas licitaciones, el valor base será del 15% y cada oferente le sumará un componente propio, que la norma denomina “X”.

Ese “X” puede ser negativo. Una empresa puede ofertar menos del 15% si lo compensa por otro lado. La fórmula de adjudicación toma como factor preponderante el monto de inversiones comprometidas, y también pesan la producción asociada y el valor total del proyecto.

Ya adjudicada el área, el Ejecutivo podrá bajar la regalía hasta el 5% según la productividad y la ubicación de los pozos, siempre que la empresa haya cumplido el plan de inversiones. Para pozos inactivos, crudos pesados o recuperación mejorada, se podrán crear regímenes con alícuotas incluso menores.

Vaca Muerta y la convivencia con la minería

La ley exceptúa de licitación la reconversión a concesiones de explotación no convencional. Latorre explicó que la herramienta servirá a empresas con áreas convencionales que tienen potencial no convencional, y mencionó a YPF, Quintana y TSB.

Otro capítulo nuevo ordena la superposición entre áreas petroleras y derechos mineros, algo que gana peso con el crecimiento de la exploración minera en Mendoza. La sola coincidencia territorial no hace caer ningún derecho: los titulares deberán coordinar instalaciones, accesos y tiempos de trabajo.

Si la convivencia resulta imposible, decide el Poder Ejecutivo, con intervención de las autoridades hidrocarburífera y minera y audiencia previa de las partes. El proyecto que quede relegado podrá reclamar al priorizado los gastos e inversiones acreditados, incluidos los vinculados al descubrimiento.

Objetivo Vaca Muerta: Mendoza apunta al shale. Prensa gobierno de Mendoza

Multas en litros de nafta y una nueva tasa

El régimen sancionatorio divide las infracciones en leves, graves, muy graves y gravísimas. Las multas se calculan en litros de nafta súper al precio promedio provincial y van de 20.000 a 2.090.000 litros. Con agravantes, como la reincidencia o el ocultamiento de información, pueden llegar al doble.

Las operadoras pagarán además una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera de hasta 0,8% de lo que abonen en regalías y cánones. Esos fondos, junto con multas y derechos de exploración, financiarán a la Dirección de Hidrocarburos. Regalías y cánones seguirán yendo a Rentas Generales.

En el plano ambiental, devolver un área no libera a la empresa del cierre y abandono de pozos ni del saneamiento de pasivos ambientales. Tampoco la exime de indemnizar a los superficiarios por instalaciones o pozos que hayan quedado en sus campos durante la ocupación.

Con la nueva ley de hidrocarburos de Mendoza, las empresas tendrán que priorizar mano de obra y proveedores locales.

Operación transitoria y empleo local

Para las áreas sin titular, el Ejecutivo podrá contratar en forma directa a EMESA o a otra operadora con concesiones en la provincia. Ese esquema tiene fecha de vencimiento: la licitación pública deberá convocarse y concretarse en un plazo máximo e improrrogable de 18 meses.

Las empresas también tendrán que priorizar mano de obra mendocina y proveedores locales, y presentar cada dos años una declaración jurada pública de buenas prácticas, con capítulos sobre comunidad, ambiente, capacitación y gobernanza.

Además, la norma deroga la Ley 9137 y regirá desde su publicación en el Boletín Oficial. La reglamentación quedó en manos del Ejecutivo, y los procedimientos sancionatorios ya abiertos seguirán su trámite ante la autoridad competente.