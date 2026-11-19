El nuevo reglamento apunta a cubrir las demandas logísticas de los proyectos de cobre y oro en San Juan.

El Ministerio de Economía aprobó el nuevo Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Zona Franca de la provincia de San Juan mediante la Resolución 2000/2026 , publicada en el Boletín Oficial . El esquema apunta a alinear la regulación vigente con la actividad del sector extractivo en la región.

Según el texto oficial, la medida busca "adecuar el mencionado reglamento al perfil minero-industrial proyectado para dicha Zona Franca y a las necesidades logísticas de los proyectos de cobre y oro que gravitan sobre la economía de la provincia de San Juan".

El predio quedará emplazado en el departamento de Jáchal, punto que la normativa señala como estratégico para la instalación de firmas industriales, comerciales y de servicios. El objetivo central de la iniciativa es "promover el desarrollo económico y productivo del norte de la provincia de San Juan mediante la radicación de actividades industriales, logísticas, comerciales y de servicios abasteciendo la cadena de valor minera".

Operaciones logísticas, regímenes y valor agregado

El diseño operativo prevé una "plataforma de almacenamiento, consolidación, acondicionamiento y distribución de insumos, equipos, repuestos y servicios destinados al abastecimiento de proyectos mineros". Con este esquema, la medida apunta a impulsar la inversión y el empleo local alrededor de la actividad extractiva.

Entre las herramientas aprobadas por la autoridad nacional, las compañías con procesos productivos continuos podrán pedir un régimen de "operación continua (24x7)". Esta modalidad apunta a cubrir el "procesamiento de minerales" y el "abastecimiento de proyectos mineros con ventanas logísticas críticas".

Respecto al manejo de cargas y materiales, el reglamento habilita a las empresas radicadas a ejecutar tareas de "conservación, acondicionamiento, clasificación, fraccionamiento, mezcla, transformación, industrialización, ensamblado, manufactura y cualquier otro proceso que agregue valor".

Vigilancia interna y control aduanero

La estructura institucional reparte las funciones de supervisión entre el ámbito provincial y el nacional. Por un lado, el Comité de Vigilancia provincial asumirá la administración y el control interno del predio.

Por otro lado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA - DGA) supervisará el tráfico internacional de mercaderías. Para sostener el ritmo de las operaciones, el organismo aplicará "tecnologías no intrusivas y la simplificación de procedimientos" con el fin de resguardar la fluidez de la cadena logística.

FUENTE: Noticias Argentinas