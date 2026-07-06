Mendoza: ¿Cómo funciona el Consejo de Minería, nuevo órgano clave para el sector?

Los consejeros ejercerán sus funciones por dos años y deberán dictar el reglamento interno que establecerá la modalidad de funcionamiento del organismo.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , encabezó la primera reunión del Consejo de Minería , el organismo consultivo previsto dentro del Código de Procedimiento Minero . Según informó la funcionaria a través de su cuenta de LinkedIn: "Pusimos en marcha el Consejo de Minería, un paso importante para seguir fortaleciendo las instituciones que acompañan el desarrollo de la actividad, con más transparencia y seguridad jurídica".

El Consejo integra representantes de los sectores profesional, técnico y empresario , y su misión consiste en aportar una mirada multisectorial a los procedimientos mineros de la provincia, según detallaron medios locales. El organismo constituye el segundo escalón de la Autoridad Minera provincial, por debajo de la Dirección de Minería, ambos bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente.

Quiénes integran el organismo

El gobernador Alfredo Cornejo oficializó la conformación del Consejo, cuyos miembros ejercen funciones durante dos años, según publicó El Sol.

La nómina de consejeros quedó establecida de la siguiente manera: Sector abogados: Diego Eduardo Silvestre (titular) y Florencia Victoria Sar-Sar (suplente). Ciencias aplicadas a la minería: Andrea Florencia Soledad Calderón (titular) y Claudio Ángel David Dagne (suplente). Calderón preside el Colegio Técnico de la Construcción de Mendoza. Cámaras empresarias: Raúl Gustavo Rivarola (titular) y José Ángel Candeloro (suplente). Rivarola es economista, docente de macroeconomía en la Facultad de Economía de la UNCuyo y gerente de la Fundación Pilares, entidad público-privada que promueve la minería en la provincia.

Silvestre explicó el funcionamiento del Consejo: "Las resoluciones del Consejo tienen distinto alcance según el caso: cuando actúa como órgano de apelación, sus decisiones son vinculantes, mientras que en las actuaciones de carácter consultivo sus dictámenes no tienen carácter obligatorio".

Por su parte, Latorre vinculó la creación del Consejo con la reforma del Código de Procedimiento Minero, que busca agilizar los trámites del sector sin resignar garantías. En sus palabras: "Con la reforma del Código de Procedimiento Minero buscamos agilizar los procesos sin resignar garantías. Al contrario, queremos que cada decisión tenga reglas claras, transparencia y el respaldo de instituciones sólidas".

La ministra sintetizó el objetivo de la medida con una frase que resume la estrategia oficial: "Una minería con instituciones fuertes y procesos eficientes es la base para generar confianza, impulsar inversiones y potenciar el desarrollo de Mendoza".

Un decreto con reglamento propio

Según el decreto oficializado por Cornejo, el Consejo deberá elaborar su propio reglamento interno de funcionamiento, con respeto a la legislación provincial vigente, y ejercerá las funciones que le asigna la Ley de Procedimiento Minero.

La medida se enmarca en un contexto de expansión de la agenda minera mendocina, donde Latorre ya ocupa además la representación de la provincia ante el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), cargo para el que fue designada por Cornejo, con el abogado Raúl Shantal como suplente.