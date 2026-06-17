Litio en Mendoza: el proyecto Don Luis y Otro avanza en Diputados y define su futuro

Por estos días, todo parece indicar que el sur de Mendoza avanza hacia una definición histórica. El proyecto de exploración de sales de litio "Don Luis y Otro" completó esta semana su exposición técnica ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados provincial, el último paso antes de la votación que habilitaría el inicio de los trabajos exploratorios en el territorio.

Si la Cámara baja otorga su aprobación, Mendoza ingresa formalmente al circuito de provincias con exploración activa de litio, un mineral que el mundo demanda con urgencia creciente para la transición energética.

El proyecto abarca 234.256,5 hectáreas en las Salinas del Diamante, entre los departamentos de San Rafael y Malargüe. Sus impulsores son la empresa mendocina El Jarillar SA y la australiana Ampere Lithium, con un objetivo concreto y acotado en esta etapa: determinar la existencia, cantidad y calidad de recursos de litio presentes en la zona, y evaluar su viabilidad comercial.

Las autoridades provinciales fueron enfáticas en precisar que la etapa actual no contempla actividades de explotación. Los trabajos planificados son de prospección y relevamiento geológico-técnico, sin extracción de mineral.

El largo camino ambiental y legislativo

Llegar al recinto de Diputados demandó más de un año de proceso institucional. El Gobierno de Mendoza inició el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en 2024 e incluyó dos audiencias públicas: la primera el 25 de noviembre de 2024 en San Rafael y la segunda el 29 de noviembre de 2025 en Malargüe, garantizando la participación de comunidades locales en ambas instancias.

Asimismo, en diciembre de 2025, la Resolución 507 de la Dirección de Minería dio por cumplidos los pasos administrativos requeridos, abriendo el camino hacia la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En abril de 2026, el Poder Ejecutivo remitió ese documento a la Legislatura junto con estudios técnicos sectoriales con intervención de organismos provinciales, municipales y nacionales, incluyendo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y áreas vinculadas a ambiente, biodiversidad, patrimonio y recursos hídricos.

image Las Salinas del Diamante, en San Rafael, son el corazón del proyecto Don Luis y Otro.

El 26 de mayo de este año, el Senado provincial aprobó la ratificación de la DIA con 32 votos afirmativos y 4 negativos. Los votos negativos correspondieron a Félix González (Fuerza Patria), Dugar Chappel (Partido Verde), Omar Parisi y Flavia Manoni (La Unión Mendocina).

Jésica Laferte, a cargo de la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería del Senado, sintetizó la lectura del oficialismo provincial: "El litio es un recurso estratégico clave para la transición energética y el desarrollo territorial, generando empleo, infraestructura y oportunidades para jóvenes y pymes locales".

El triángulo

Hoy, el litio argentino se concentra en las provincias del NOA —Salta, Jujuy y Catamarca—, que conforman el llamado triángulo del litio. De confirmarse la existencia de recursos económicamente viables en las Salinas del Diamante, Mendoza daría un salto cualitativo en su perfil minero, históricamente asociado al cobre.

En este contexto, el Director de Minería provincial, Jerónimo Shantai, lo había anticipado cuando se inició el proceso: "Para Mendoza es una noticia novedosa este tipo de minerales. Que el litio pueda ser otro de los minerales que tengamos en la provincia avecina una gran oportunidad".

Con la exposición técnica del 16 de junio ante el plenario de comisiones, el expediente queda listo para su tratamiento en el recinto. La Cámara de Diputados de Mendoza tiene la última palabra: su voto afirmativo habilitará la exploración de 234.256 hectáreas y posicionará a la provincia en la carrera global por el mineral clave de la electromovilidad.

FUENTE: El sol Mendoza, Sitio Andino y prensa gobierno de Mendoza