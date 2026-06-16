Vaca Muerta: Mendoza seduce a inversores en Canadá con un potencial de más de 300 pozos horizontales

En Canadá, Mendoza incentivó a los inversores a invertir en la exploración en Vaca Muerta.

La provincia de Mendoza participó de la Agenda Calgary 2026 , una misión institucional y empresarial desarrollada en la provincia canadiense de Alberta , uno de los principales polos energéticos de América del Norte . La actividad reunió a funcionarios, empresas operadoras, firmas de servicios y organismos vinculados a la industria hidrocarburífera.

La delegación mendocina estuvo integrada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini ; el director de Hidrocarburos, Lucas Erio ; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel López. También participaron representantes de otras provincias productoras, entre ellas Neuquén , Río Negro y Tierra del Fuego .

Durante la misión, los funcionarios expusieron proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta Mendoza, iniciativas sobre áreas convencionales y planes relacionados con infraestructura energética. El encuentro se desarrolló en el marco del Global Energy Show, uno de los eventos más importantes del sector en Canadá.

quintana sismica Quintana Energy cerró la etapa de sísmica en Cañadón Amarillo.

El foco puesto en Vaca Muerta

Durante la jornada denominada Argentina Day, Mendoza presentó información sobre el estado de situación de sus proyectos no convencionales. Según explicaron los funcionarios provinciales, actualmente desarrollan actividades en la formación Vaca Muerta empresas como YPF, la UTE Quintana-TSB y Tango Energy.

En la presentación, López señaló que los resultados obtenidos en las perforaciones realizadas por YPF en las áreas Paso de las Bardas Norte y CN VII A permitieron identificar oportunidades de desarrollo tanto para petróleo como para gas. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el potencial podría superar los 300 pozos horizontales distribuidos en distintos niveles de la formación.

Los representantes mendocinos también hicieron referencia a futuros compromisos de perforación, trabajos de interpretación sísmica y proyectos que continúan en evaluación. Entre ellos mencionaron iniciativas impulsadas por la UTE Quintana-TSB, que analiza inversiones de gran escala en la provincia.

SAI 303 Perforador no convencional shale Mendoza YPF Vaca Muerta (1).jpg Mendoza apuesta por el no convencional.

Áreas maduras e inversiones

Además del desarrollo no convencional, Mendoza presentó información vinculada al denominado Plan Andes, una estrategia orientada a reactivar áreas maduras mediante la incorporación de nuevos operadores tras la salida de YPF de varios bloques convencionales.

Según datos oficiales difundidos durante la misión, el proceso ya acumula compromisos de inversión superiores a los 700 millones de dólares. La provincia también promocionó oportunidades asociadas a proyectos de recuperación terciaria, producción de crudo pesado y nuevas licitaciones hidrocarburíferas.

La agenda incluyó reuniones con organismos regulatorios, universidades y centros tecnológicos de Alberta, además de visitas técnicas a empresas vinculadas a la producción petrolera y al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al sector energético.

Mendoza Canadá Misión 1

La minería también formó parte de la agenda

Además de los hidrocarburos, la delegación provincial incluyó en sus presentaciones información vinculada al sector minero, una actividad que Mendoza busca impulsar a partir de nuevas inversiones y proyectos en exploración.

Durante las reuniones mantenidas en Alberta se analizaron experiencias relacionadas con regulación, formación de recursos humanos, desarrollo tecnológico y financiamiento de proyectos extractivos. Canadá es uno de los principales centros financieros del mundo para la industria minera y concentra una importante cantidad de compañías dedicadas a la exploración y explotación de recursos minerales.

En ese contexto, los representantes mendocinos mantuvieron encuentros con instituciones académicas, organismos de desarrollo económico y centros de investigación con el objetivo de conocer modelos de gestión aplicados tanto a la energía como a la minería.

La agenda incluyó además visitas al Alberta Energy Regulator (AER) y al Core Research Centre (CRC), una de las principales bases de información geológica y petrolera de Canadá. Allí, la delegación pudo conocer herramientas utilizadas para la gestión de datos geológicos, la evaluación de recursos y el seguimiento de proyectos vinculados a distintas actividades extractivas.

La participación mendocina en Calgary formó parte de una agenda de cooperación que la provincia mantiene con Alberta desde hace varios años y que incluye intercambios técnicos, visitas institucionales y actividades de promoción de inversiones vinculadas tanto al desarrollo energético como al sector minero.