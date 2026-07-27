Desde el Alto Valle al corazón de la industria: la historia detrás de dotPeople

Empresas de petróleo, gas y construcción compartirán experiencias sobre la incorporación de dotPeople en sus procesos internos.

Una solución tecnológica creada por profesionales de Neuquén y Cipolletti está transformando la manera en que las empresas administran las novedades de sueldo de sus trabajadores.

Se trata de dotPeople , un software que comprende convenios colectivos de trabajo y automatiza procesos complejos vinculados con Recursos Humanos , Operaciones y Administración de Personal .

El próximo miércoles 12 de agosto, de 10 a 12 horas, la empresa realizará un evento gratuito en el Predio Center Neumáticos Michelin de Cipolletti.

La actividad está especialmente dirigida a referentes de empresas de petróleo, gas y construcción. Los cupos son limitados y la inscripción ya está disponible en: www.dotpeople.com.ar/evento

Una idea nacida en Neuquén y Cipolletti

La historia de dotPeople comenzó cuando tres profesionales de la región decidieron unir sus conocimientos para resolver un problema concreto de la industria.

Matías Reser y Ezequiel Savionek, especialistas en informática, se asociaron con Romina Del Prete, licenciada en Recursos Humanos, para analizar cómo las empresas administraban las fichadas y las novedades mensuales de sus trabajadores. La combinación de esos perfiles fue fundamental.

Matías y Ezequiel aportaron la mirada tecnológica, mientras que Romina sumó su experiencia en la gestión de personas y en los procesos de administración de personal.

Así desarrollaron una herramienta que no solo digitaliza información, sino que entiende la complejidad real de trabajar con turnos, cuadrillas, locaciones, adicionales y convenios colectivos.

dotPeople fue diseñada para responder a las necesidades operativas de organizaciones con múltiples turnos, cuadrillas y locaciones.

El problema detrás de cada cierre de sueldo

En muchas empresas, las horas extras, viandas, desarraigos, horas de viaje, feriados, francos y licencias todavía se recopilan mediante planillas de Excel, papeles, mensajes y controles manuales.

Esa información debe revisarse antes de enviarla a liquidación.

Cuando los datos están dispersos, el proceso puede generar demoras, errores de carga, pérdida de documentación y reclamos de los trabajadores.

En los inicios del proyecto, sus fundadores detectaron que algunas empresas destinaban varios días solamente a cargar en diferentes planillas los horarios, turnos y adicionales de cada empleado.

La respuesta fue crear un sistema que ordenara y automatizara ese circuito.

Un software que entiende de convenios colectivos de trabajo

dotPeople fue desarrollado para adaptarse a las reglas de cada empresa y a los convenios colectivos que regulan su actividad.

Esto permite automatizar el cálculo de novedades de sueldo y centralizar información que anteriormente se encontraba distribuida en diferentes documentos y canales.

Los trabajadores pueden registrar sus novedades, mientras que supervisores y responsables de las distintas áreas acceden a un circuito de revisión, validación y trazabilidad.

El sistema ayuda a disminuir errores, facilita el control de la información y permite que los equipos reduzcan el tiempo dedicado a tareas manuales y repetitivas.

Procesos que antes podían demandar alrededor de diez días, en algunas operaciones pueden resolverse en un período de entre 24 y 48 horas.

El software automatiza el cálculo de novedades de sueldo y se adapta a los convenios colectivos de trabajo de cada empresa.

El impacto no se limita al ahorro de tiempo.

Una gestión más ordenada también permite reducir costos operativos, anticipar posibles inconsistencias y brindar mayor tranquilidad a quienes tienen la responsabilidad de cerrar las novedades de sueldo todos los meses.

Estas problemáticas, los aprendizajes del proceso y las experiencias de empresas que ya utilizan la plataforma serán parte del Evento dotPeople 2026.

La actividad está dirigida especialmente a responsables de: Recursos Humanos, Administración de Personal, Operaciones, liquidación de sueldos y dirección de empresas de petróleo, gas y construcción.

Durante el encuentro se presentarán casos reales y se mostrará cómo la tecnología puede simplificar procesos que suelen concentrar una gran carga operativa al finalizar cada mes.

La participación es gratuita y requiere inscripción previa en: www.dotpeople.com.ar/evento

dotPeople nació en Neuquén y Cipolletti con el objetivo de simplificar la administración de personal en industrias de alta complejidad.

Tecnología creada acá, para una industria que conocemos

dotPeople no fue desarrollado lejos de la realidad productiva de la Patagonia. Nació a partir del conocimiento de profesionales de Neuquén y Cipolletti que comprenden la dinámica de las empresas de la región y los desafíos que enfrentan quienes administran personal dentro de operaciones complejas.

Sus creadores conocen la importancia de registrar correctamente una jornada, validar un adicional, organizar una cuadrilla o llegar al cierre mensual con información confiable.

En una región que durante años recibió soluciones desarrolladas en otros centros tecnológicos, dotPeople demuestra que desde el Alto Valle también se puede crear innovación con capacidad para transformar procesos industriales complejos.

Es tecnología creada en el mismo lugar donde se encuentran muchos de los problemas que busca resolver.

Y eso representa un motivo de orgullo para la región: profesionales locales que identificaron una necesidad concreta de una de las industrias más importantes de la Patagonia y decidieron desarrollar su propia respuesta.

El proyecto recibió acompañamiento y capacitación del Centro PyME-ADENEU durante sus primeros años y continuó evolucionando a partir del trabajo con empresas y usuarios reales.

Casos de éxito y experiencias reales

Uno de los principales atractivos del evento será la presentación de experiencias concretas de organizaciones que incorporaron dotPeople a sus procesos.

Participarán Francisco Troncoso, Human Resources Advisor, y María Paz Cubria, responsable de Talento Humano de JMAC.

Ambos compartirán su mirada sobre la implementación del software y los cambios que puede generar una gestión más ágil, centralizada y trazable.

La propuesta busca que los asistentes no solo conozcan las funcionalidades de la herramienta, sino que puedan escuchar directamente a profesionales que enfrentan desafíos similares dentro de sus organizaciones.

La jornada reunirá a referentes de Recursos Humanos y Operaciones para debatir sobre innovación y gestión de personal.

Evento dotPeople 2026

El encuentro será una oportunidad para conocer una historia de innovación nacida en la región y descubrir cómo una solución desarrollada en Neuquén y Cipolletti puede ayudar a transformar la administración de personal.

Fecha: miércoles 12 de agosto

Horario: de 10 a 12 horas

Lugar: Predio Center Neumáticos Michelin

Dirección: Ruta 22, km 1213, Cipolletti, Río Negro

Actividad gratuita con cupos limitados

Inscripción: www.dotpeople.com.ar/evento

Una jornada para compartir experiencias, conocer casos reales y poner en valor el talento de profesionales de la región que están desarrollando tecnología para una industria que conocen desde cerca.