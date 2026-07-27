Yamana Argentina suma dos nuevos hallazgos de oro y plata

El Boletín Oficial de Santa Cruz volvió a traer nombres conocidos del rubro minero. Esta vez fueron dos edictos casi consecutivos, el 093 y el 094, ambos a nombre de Yamana Argentina, la compañía que durante años estuvo detrás del proyecto Cerro Moro .

Los avisos corresponden a manifestaciones de descubrimiento de minerales de oro y plata , un trámite que marca el punto de partida legal antes de avanzar hacia una explotación más formal. Nada nuevo para quien sigue de cerca la actividad extractiva en la provincia.

Se trata de los proyectos "Pancho I Este" y "Goniano III", ambos ubicados en el departamento Deseado, corazón del Macizo del Deseado, la región geológica que desde hace más de una década concentra buena parte de la exploración aurífera patagónica.

Coordenadas, hectáreas y viejos campos

El primero, "Pancho I Este", tiene su punto de muestra dentro del lote 20 de la fracción "A", en terrenos de la estancia La Julia. El área de reconocimiento exclusivo que reclama la empresa encierra una superficie de 2.500 hectáreas, repartidas entre tres estancias de la zona.

"Goniano III", por su parte, se emplaza en la zona de Cabo Blanco, sobre terrenos de la estancia Dos Hermanos. Ahí el área definida alcanza las 2.001 hectáreas, entre los lotes 41 y 42 de la fracción 4, según el detalle publicado.

Ninguno de los dos nombres suena del todo nuevo para quienes leen edictos mineros con regularidad: Yamana Argentina viene presentando este tipo de trámites de forma casi rutinaria en los últimos años, sobre todo alrededor de Puerto Deseado.

Qué dice el Código de Minería

El procedimiento se apoya en dos artículos puntuales. El Artículo 53 del Código de Minería obliga a publicar la manifestación de descubrimiento por tres veces en un lapso de 15 días hábiles, como garantía de publicidad del acto.

Quien considere tener algún derecho sobre esas mismas tierras o yacimientos puede presentarse dentro de ese plazo. El Artículo 66 habilita justamente esa vía: deducir oposición o hacer valer una pretensión previa sobre el área en cuestión.

Es un mecanismo pensado para ordenar la superposición de derechos mineros, algo frecuente en zonas donde conviven estancias, catas antiguas y permisos de cateo de distintas empresas a lo largo de los años.

Una empresa con historia en la provincia

Yamana Argentina no es una recién llegada al mapa minero santacruceño. La firma estuvo asociada durante años a Cerro Moro, el yacimiento de oro y plata ubicado a unos 70 kilómetros al suroeste de Puerto Deseado, que entró en producción en 2018.

Aquel proyecto pasó a integrar la cartera de Pan American Silver luego de que esta compañía, junto con Agnico Eagle, adquiriera a Yamana Gold en 2023. Sin embargo, la razón social original sigue activa en trámites administrativos como estos edictos.