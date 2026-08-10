La privatización de Belgrano Cargas: un nuevo rumbo para la logística minera argentina

El Ejecutivo nacional introdujo cambios en el esquema financiero previsto para la privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima . La medida quedó formalizada este lunes a través del Decreto 718/2026 , publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo .

La norma establece que el dinero obtenido tanto por el remate público del material rodante como por la venta del material rodante incluido en los contratos de concesión de vías tendrá un destino único y específico: financiar las obras que estarán a cargo de los futuros concesionarios ferroviarios.

El artículo 1° del decreto es contundente al respecto. Textualmente, dispone que esos recursos serán asignados a un fideicomiso que determine el Ministerio de Economía con "destino único al financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios".

Un fideicomiso bajo la órbita de Economía

El artículo 2° instruye a la cartera que conduce Caputo a adoptar las medidas necesarias para instrumentar ese fideicomiso. Entre las acciones previstas, el Ministerio de Economía deberá: Asignar los recursos al fideicomiso, pudiendo suscribir el contrato correspondiente y dictar las normas operativas y complementarias pertinentes. Asimismo, debe determinar el precio de venta del material rodante incluido en los contratos de concesión, tomando como valor mínimo de referencia la tasación del valor venal que realice el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo descentralizado que actúa en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas.

El nuevo decreto modifica el esquema que había sido establecido meses atrás por el Decreto 282/2026, norma que ya oficializaba la decisión de vender el material rodante —vagones y locomotoras— con un destino direccionado hacia obras en las vías concesionadas.

El Belgrano Cargas conecta los yacimientos de litio, cobre, oro y plata del NOA con los puertos.

El corredor que conecta al litio y al cobre con los puertos

Más allá de su función como corredor agroindustrial, el trazado del Belgrano Cargas sobre el norte y el noroeste argentino tiene un valor estratégico adicional: es la vía que conecta la producción minera del NOA —donde se concentran los principales yacimientos de litio, oro, cobre y plata— con los puertos de exportación de Rosario y Buenos Aires.

El propio presidente de Trenes Argentinos Cargas, Alejandro Núñez, lo planteó ante inversores: "Hay una cantidad de ramales que necesita el sector, sobre todo los del norte". Según explicó, las empresas vinculadas al litio consultan de manera directa por el estado y la capacidad de la red.

En Tucumán, provincia que también mira con expectativa la reactivación del sistema, fuentes empresariales sintetizaron el peso que tendrá la actividad extractiva en la ecuación de rentabilidad del futuro esquema concesionado: "la minería es una pata muy importante", señalaron, en referencia a los proyectos de litio y cobre que podrían aportarle al tren un flujo de carga significativo.

Ese potencial ya empezó a traducirse en operaciones concretas. Hace pocas semanas, una formación de Belgrano Cargas realizó el primer transporte de isotanques con ácido clorhídrico entre Pilar (provincia de Buenos Aires) y General Güemes (Salta), una operación de la empresa Transclor vinculada al crecimiento de la industria del litio en la región.

Incentivos adicionales para los concesionarios

Quien resulte adjudicatario de cada una de las líneas —Belgrano, San Martín y Urquiza— podrá además suscribir al RIGI, el régimen que ofrece estabilidad fiscal a largo plazo, reducción de la alícuota de Ganancias, tratamiento del IVA como crédito fiscal y beneficios aduaneros para las importaciones.

En materia de participación en el mercado de cargas, distintas fuentes aportan cifras que ilustran el margen de crecimiento del sistema: mientras el ferrocarril moviliza hoy apenas el 5% de las cargas nacionales —frente al 20% de Brasil y a más del 40% de Estados Unidos y Canadá—, la red del Belgrano Cargas transporta actualmente 8,5 millones de toneladas, equivalentes al 38% del total de cargas movidas por tren en el país.

El proceso se enmarca en el Decreto 67/2025, que autorizó la privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A. bajo un modelo de desintegración vertical y acceso abierto. A diferencia del esquema aplicado en los años 90, no habrá un único pliego: el material rodante se subastará mediante remate público, las vías e inmuebles se concesionarán a través de licitaciones nacionales e internacionales, y los talleres ferroviarios se adjudicarán también por licitación separada.