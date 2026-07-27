Neuquén redefine la logística de Vaca Muerta: el tren para transportar arena entra en estudio

Vaca Muerta apunta a las arenas de cercanía para abaratar los costos de las operaciones del shale.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , habló sobre uno de los desafíos que enfrenta el crecimiento de Vaca Muerta : la logística para abastecer de arena a la actividad de fractura hidráulica. Durante el fin de semana, el mandatario destacó el avance de las arenas neuquinas como insumo para el desarrollo del shale y confirmó que la provincia trabaja junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Río Negro para definir las alternativas más eficientes de transporte.

En ese contexto, también descartó la posibilidad de utilizar los ríos Limay y Negro para trasladar el material hacia los yacimientos y defendió un esquema que combine desarrollo productivo con protección ambiental.

Las arenas neuquinas ganan terreno en Vaca Muerta

Figueroa explicó que el mapa del abastecimiento de arena para la actividad hidrocarburífera comenzó a cambiar a partir del descubrimiento y la puesta en producción de yacimientos de arena silícea dentro de Neuquén.

Omar Novoa

Según indicó, operadoras como Tecpetrol y Vista ya utilizan arena extraída en parajes como Ramón Castro y Santo Domingo, un escenario que modifica la logística tradicional, históricamente concentrada en el traslado del insumo desde otras provincias.

"Estamos trabajando con toda la industria para definir cómo vamos a transportar la arena, fundamentalmente en los distintos blends. Ese mapa está cambiando permanentemente porque se han detectado arenas neuquinas de muy buena calidad, lo que va a demandar un mayor tránsito en algunas rutas. Junto con el gobernador de Río Negro y el CFI estamos elaborando un programa de consultoría para definir por dónde se transportará esa arena hacia Vaca Muerta. Hay distintas alternativas y ese estudio ejecutivo nos permitirá determinar cuál es la mejor", explicó durante una entrevista con AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

El mandatario señaló que el estudio permitirá evaluar las rutas más convenientes para el movimiento del material y no descartó alternativas ferroviarias, en un contexto en el que el crecimiento de la actividad exige ampliar la capacidad logística para acompañar el aumento de la producción.

Tecpetrol avanza con logística propia de arena y acelera la actividad en Vaca Muerta. (Foto: LinkedIn)

Figueroa rechazó transportar arena por los ríos Limay y Negro

Otro de los temas sobre los que se pronunció fue la posibilidad de utilizar la navegación fluvial para trasladar arena hacia Vaca Muerta, una alternativa que había comenzado a mencionarse dentro del debate sobre infraestructura.

Figueroa descartó esa opción y sostuvo que los cursos de agua deben preservarse por su valor ambiental y turístico. "De ninguna manera un recurso como lo es el Limay lo vamos a entorpecer de esta manera", aseguró.

En tanto, el gobernador remarcó que el crecimiento de la industria debe ir acompañado por criterios de sustentabilidad. "Soy amigo del progreso, soy amigo del desarrollo, pero siempre con el cuidado del ambiente", afirmó.

La apuesta por industrializar el gas y el petróleo en Neuquén

Figueroa también volvió a poner el foco en la estrategia de agregar valor a la producción hidrocarburífera dentro de la provincia, con proyectos industriales vinculados al gas natural y a la fabricación de insumos para el sector.

En ese sentido, destacó que en agosto se inaugurará en Plaza Huincul una fábrica de caños flexibles impulsada por empresarios locales, mientras que cerca de Cutral Co avanzará la instalación de una planta separadora de gases vinculada al desarrollo del GNL.

Según explicó, la construcción de esa planta demandará una inversión de 7.000 millones de dólares y requerirá alrededor de 5.000 puestos de trabajo, con el inicio de las obras previsto para el próximo año. A ello se sumará una inversión cercana a 25.000 millones de dólares destinada al desarrollo de la producción de GNL y la operación de esas instalaciones.

"Cuando hablamos de producir gas y petróleo en Neuquén, hablamos de industria. Estamos industrializando el gas y el petróleo desde el mismo momento en que los extraemos. Esa es una primera etapa. Pero ya conseguimos avanzar hacia una segunda etapa, que es la separación de los gases", señaló.