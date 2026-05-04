Rolando Figueroa lanzó en Houston la licitación por 15 áreas de GyP

Houston. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , lanzó en el Petroleum Club de Houston la licitación pública nacional e internacional por 15 áreas hidrocarburíferas de GyP . Las bases y condiciones se distribuyeron entre los más de 400 asistentes a través de un código QR proyectado al cierre de su exposición. La adjudicación se conocerá el 19 de agosto a las 15 horas.

Las áreas en juego son Águila Mora Noreste, Cerro Avispa Norte, Cerro Avispa Sur, Cerro Partido Este, Chasquivil Sur, Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, Curamhuele, El Corte, La Hoya, La Tropilla I, Pampa de las Yeguas NE, Santo Domingo II y Totoral Este.

Figueroa detalla inversión y beneficios para Neuquén

Figueroa también adelantó que el esquema de regalías diferenciales para el metano destinado a GNL está en la fase final de negociación y será enviado “en los próximos días” a la Legislatura provincial. La medida se complementa con la adjudicación a YPF de tres áreas específicamente para producción de GNL y la incorporación de Plaza Huincul como tercer nodo del proyecto, junto a Añelo y Rincón de los Sauces.

El mandatario provincial defendió el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con un cálculo concreto. Por los tres proyectos ya presentados, la provincia “pierde” US$ 3,5 millones de coparticipación en Ganancias en cuatro años, pero recibirá unos US$ 1.000 millones por las inversiones asociadas. “Es una mirada muy corta decir que el Estado pierde recursos. Esto ha acelerado las inversiones y nosotros tenemos un tiempo acotado para monetizar el subsuelo”, argumentó.

Las cuatro condiciones a la industria

Figueroa detalló las cuatro condiciones que Neuquén pone sobre la mesa para acompañar el desarrollo: becas para las nuevas generaciones de neuquinos, formación de mano de obra a través del Instituto Vaca Muerta, infraestructura compartida y desarrollo de proveedores locales.

“Cuando se termine el gas y el petróleo vamos a tener generaciones educadas con los fondos de la industria”, afirmó. La participación de las pymes neuquinas en la cadena de valor creció 20% en el último año, según los datos que aportó.

En ese pasaje deslizó un pedido poco habitual en una vidriera internacional: que las grandes prestadoras de servicios —el sector que en la cuenca traccionan compañías como Halliburton o SLB— se sumen al programa provincial de becas, en línea con lo que hoy aportan las operadoras. Fue, junto con la mención al RIGI, uno de los pocos tramos en los que el gobernador subió el tono.

Reforma judicial y socio rionegrino

Otro anuncio relevante fue la entrada en vigencia, a partir del 1° de agosto, del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén. La reforma incorpora un esquema adversarial y la teoría monista, lo que permite a las partes pactar jurisdicción internacional o arbitraje. “Esto va a permitir que la industria se desenvuelva de mejor manera”, evaluó el gobernador, en un mensaje dirigido a inversores externos.

Figueroa también dedicó un párrafo al hub exportador patagónico que se construye en Río Negro. Llevó un saludo del gobernador Alberto Weretilneck —ausente por agenda— y resaltó el trabajo conjunto entre ambas provincias. “Yo no soy del mismo partido político que el presidente; el gobernador de Río Negro tampoco. Pero nadie tomó esto como un desafío político: es un desafío generacional”, sostuvo.

El cierre fue para los inversores estadounidenses presentes en el Petroleum Club. “Estamos llegando con un precio competitivo y se ha armado un sistema resiliente. Veo a GeoPark, que fue la última empresa extranjera que ingresó: están invirtiendo, están creciendo y se asociaron con una plataforma de una empresa neuquina. Esa es la forma”, aseguró.