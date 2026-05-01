Horacio Marín: "Cuando se firme el financiamiento del GNL, se viene el cambio en Vaca Muerta"

El gobernador de Neuquén y el CEO de YPF analizaron el crecimiento de la producción.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , compartieron un panel sobre el presente y futuro de Vaca Muerta en la charla “Vaca Muerta: el futuro del talento y la empleabilidad”, organizada por Fundación YPF en el marco de la Feria del Libro, en La Rural de Buenos Aires. Allí coincidieron en que la industria atraviesa un punto de inflexión marcado por el salto productivo, el potencial exportador y la necesidad de consolidar condiciones estructurales para sostener el crecimiento.

En ese contexto, Marín anticipó que el desarrollo del GNL será determinante para la próxima etapa del sector: “Cuando se firme el financiamiento del LNG se viene el cambio”, sostuvo, en alusión a la infraestructura que permitiría escalar las exportaciones de gas. A la par, remarcó que Argentina está cerca de ingresar al grupo de países con producción superior al millón de barriles diarios.

De país agroexportador a potencia energética: ¿cambio de paradigma?

El crecimiento de la producción hidrocarburífera abrió el debate sobre un eventual cambio estructural en la matriz económica argentina. En ese punto, Marín planteó una visión de complementariedad: “Hay muy pocos países que superan millones de barriles, y cuando uno supera el millón de barriles, es un cambio grande. Creo que vamos a terminar exportando esa cifra, pero yo ya no voy a estar en YPF. Creo que el millón de barriles de exportación, puede llegar a ser en 33, 34 años. Pero esto no depende solo de YPF, porque es toda la Argentina, toda la industria. Nosotros vamos con todo para llegar al pico antes del 2031”.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 12.39.31 (2) Figueroa y Marín en La Rural

Consultado sobre un posible cambio en el perfil productivo del país, el ejecutivo descartó una sustitución entre sectores y planteó un esquema de complementariedad entre energía y agro. “¿Vieron que un avión con una turbina se ladea? Bueno, Argentina nunca estuvo con una. Ahora, la energía es una turbina, pero creo que el campo va a seguir creciendo y va a haber más turbinas paralelas”.

El rol de las provincias

Figueroa enfatizó que el desarrollo de Vaca Muerta excede el recurso en sí mismo y requiere coordinación, competitividad y planificación de largo plazo.

“Siempre aclaro que muchas veces se habla de Vaca Muerta, pero Vaca Muerta es una roca. Esa misma roca está en otros lugares de la Argentina. Lo que hemos logrado a partir de ella es importante”, señaló. En esa línea, destacó la estrategia de YPF de concentrarse en activos rentables y el desafío provincial de generar condiciones para el desarrollo: “Para nosotros el gran desafío es poder generar toda una comarca que esté en función de esa roca, para lo cual hay que lograr sustentabilidad social, hay que cuidar el ambiente, y sobre todo hay que ser muy competitivos”.

El gobernador también subrayó el cambio de contexto: “Faltaban las condiciones necesarias para poder despegar. Lo diferente ahora es que, primero con el paradigma de la escasez y ahora con el de la abundancia, tenemos gas y petróleo para venderlo al mundo”.

El “círculo virtuoso” y la articulación público-privada

Marín remarcó que el crecimiento actual responde a una alineación entre actores públicos y privados. “No había un círculo virtuoso en Argentina. Primero el Gobierno tenía que lograr el RIGI, libre mercado, apertura. La riqueza para todos la generan los privados. Luego tenía que estar también la provincia. El dueño del recurso son las provincias, no el Estado nacional. Los gremios también tenían que entender que tienen que cambiar. Los círculos virtuosos se generan sin especular”, explicó.

Según el ejecutivo, una vez que ese esquema se consolida, se acelera la inversión: “Una vez que lo generás, todos se dan cuenta y empiezan a entrar, es como un tornado”.

Empleo, capacitación y el desafío del crecimiento ordenado

Uno de los ejes centrales del panel fue el impacto laboral del desarrollo energético. Figueroa buscó desarmar expectativas sobredimensionadas sobre el mercado del trabajo en Neuquén: “En Neuquén no sobra trabajo. Mi deber como gobernador es darle oportunidades primero a los neuquinos”.

El mandatario explicó que la provincia planifica el crecimiento del empleo en función de la demanda real y que la formación es clave: “Lo que no se puede pensar es que uno va a emigrar a Neuquén e inmediatamente va a conseguir trabajo porque, en realidad, el proceso formativo lleva tiempo y está planificado”.

Además, advirtió sobre la presión demográfica que genera la actividad: “El año pasado migraron 21.000 nuevos neuquinos, 4.000 en edad escolar. Eso nos demanda 160 nuevas aulas en un año”.

Por su parte, Marín detalló la magnitud de la demanda laboral asociada a las inversiones en curso: “Siempre decimos que esta obra de estos cuatro años va a demandar 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Creo que me quedo medio corto. Hay mucho trabajo de construcción”.

El presidente de YPF puso el foco en la capacitación como condición de productividad: “Si yo no capacito a la gente, no tengo productividad”. Además, destacó el rol del Instituto Vaca Muerta y adelantó metas concretas: certificar miles de trabajadores por año y enviar profesionales a programas de formación internacional. “Vamos a enviar profesionales jóvenes a 15 másteres a los Estados Unidos por año”, indicó.