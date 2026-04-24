Horacio Marín: "La competitividad se logra con productividad, no con devaluaciones ni subsidios"

Durante el cierre del V Simposio de No Convencionales organizado por la Society of Petroleum Engineers (SPE) en el centro de convenciones Domuyo, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , expuso ante un auditorio de expertos. El directivo trazó la hoja de ruta operativa de la petrolera estatal y enfatizó que el éxito de Vaca Muerta dependerá de la eficiencia genuina, no de la asistencia estatal.

Marín fue categórico al referirse a las variables macroeconómicas que históricamente han marcado el pulso de los negocios en el país. Ante un público altamente técnico, subrayó que el enfoque debe estar puesto en las trincheras de la operación y no en las pizarras cambiarias.

"No hay que llorar. En Argentina estamos acostumbrados a que las productividades las generen las devaluaciones de la moneda. Y ese fue un error. Las productividades las tenemos que hacer nosotros con productividad, no con devaluación", sentenció Marín.

El CEO enfatizó que a YPF "no le interesa el tipo de cambio que hay", sino que la premisa es "trabajar en productividad y los resultados se dan". Al comparar la formación neuquina con los yacimientos de Estados Unidos, admitió que "la roca de Vaca Muerta es mejor", pero que la ventaja competitiva norteamericana siempre radicó en la ejecución y la logística.

Por ello, instó a los ingenieros presentes a abandonar la cultura de la ineficiencia: "El sistema hacía que la productividad no fuera importante. Cuando le hablás de productividad a los gremios, piensan que vas a echar gente, y no tiene nada que ver. La productividad no es un número de empleados".

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Tecnología de "Fórmula 1" y operación en tiempo real

Para ilustrar este salto en eficiencia, Marín desglosó el profundo cambio tecnológico que atraviesa YPF, pasando de "estados estacionarios a estados transitorios" gracias a la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real (Real Time) y la descentralización de las decisiones.

El antiguo rol solitario del Company Man ("que tenía que ser Superman") hoy está respaldado por el centro de monitoreo más moderno del mundo ubicado en Buenos Aires.

Entre los hitos operativos destacados por el CEO se encuentran:

Velocidad de perforación: Un incremento del 66% en la velocidad, con un alcance de ramas horizontales de hasta 3.100 metros y una reducción de los tiempos de pozos que antes tomaban casi 40 días a tan solo 10 días, con el objetivo de bajar a 7 días.

Filosofía Fórmula 1: Dividieron la perforación en 56 tareas estandarizadas. Al igual que en la Fórmula 1, donde distintos pilotos (como Verstappen, Norris o Colapinto) lideran diferentes sectores del circuito, YPF une los mejores tiempos de cada subproceso para crear un "pozo ideal" e impulsar la mejora continua.

Automatización e IA: Ya se han realizado más de 40 pozos y 3.000 etapas de fractura de forma autónoma. Además, el uso de Inteligencia Artificial para predecir variables de perforación y una flota de 13 drones para el mantenimiento preventivo han reducido drásticamente los tiempos de inactividad (NPT).

Simul-frac y Choke Variable: La compañía abandonó el modelo de single-frac para comenzar a fracturar dos pozos al mismo tiempo (simul-frac). Asimismo, desarrollaron algoritmos matemáticos para válvulas de choque (choke) variables, lo que incrementa el valor neto de cada pozo en aproximadamente 1 millón de dólares.

Cazar en el zoológico

Marín tampoco esquivó el tema de los costos de los servicios petroleros, apuntando contra las concentraciones del mercado que perjudicaban la competitividad del país.

"Había costos unitarios que eran zoológicos", afirmó el presidente de YPF. "La teoría económica dice que los oligopolios toman café. Nosotros pasamos de tener un oligopolio de tres proveedores a licitar para que queden dos, o de dos a uno. Cuando lo hicimos, los precios se clavaron. Vamos a tener una actividad impresionante, pero necesitamos el costo correcto, el costo de la competencia", dijo.

Visión YPF 2030+: Sin subsidios y mirando al mundo

De cara al futuro, el plan estratégico aspira a posicionar a YPF entre las 10 principales compañías productoras de shale a nivel mundial y convertir a la Argentina en un país exportador neto capaz de generar 45.000 millones de dólares.

Marín cerró su discurso en el Domuyo reiterando su mensaje fundacional frente a las nuevas generaciones de profesionales del Oil & Gas: la integración al mercado mundial exige el fin del intervencionismo estatal.

"Nuestros productos van al mundo y para que vayan al mundo se terminó el subsidio, muchachos. Si hay subsidios, no hay actividad. Lo demuestra la historia. Si hay subsidios y no hay productividad, no hay futuro", concluyó.