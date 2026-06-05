Licitación en Vaca Muerta: el detalle técnico y el potencial de los 5 clústers que ofrece GyP

En un contexto en que los productores independientes del shale estadounidenses empiezan a consumir su inventario de locaciones premium en la cuenca del Permian , y comienzan a mirar el mapa internacional para asegurar su crecimiento futuro, Vaca Muerta brilla como la única formación de shale probada, madura y escalable fuera de Norteamérica.

El gobierno de Neuquén leyó el cambio de ciclo y lanzó semanas atrás en en Houston la Ronda 1/2026 mediante la cual empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) puso a disposición 15 bloques exploratorios . Esta oferta masiva rompe una sequía de licitaciones provinciales que imperaba desde 2017.

La llegada de Continental Resources a Vaca Muerta, concretada meses atrás, validó el atractivo de la cuenca ante los pioneros del shale estadounidense. Ahora, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) garantiza un escudo fiscal y cambiario por 30 años, un factor para blindar desembolsos que superen los 200 millones de dólares. Las operadoras tienen tiempo hasta el 19 de agosto de 2026 para entregar sus ofertas técnicas y económicas.

El mapa licitatorio agrupa los 15 bloques en cinco grandes clústeres. Cada sector presenta realidades geológicas y desafíos de infraestructura radicalmente distintos, según indica un reciente informe de la consultora Rystad Energy.

El cotizado vecindario del noroeste

El clúster noreste concentra gran parte de las miradas por su fuerte perfil petrolero. GyP ofrece los bloques Curamhuele, Corralera Sur, Corralera Noreste y Corralera Noroeste. Estas áreas conforman una prolongación directa del "Hub Norte", el segundo mayor polo de desarrollo de crudo en Vaca Muerta.

Los bloques limitan con yacimientos de productividad probada como Chihuido de la Sierra Negra (YPF), El Trapial (Chevron) y Bajo del Choique (Pluspetrol). Además, gozan de una ventaja logística innegable. Poseen proximidad inmediata al sistema de Puesto Hernández, con conexión directa a los oleoductos de Oldelval y OTASA hacia Chile. El único bloque de alto riesgo técnico es Curamhuele. Su cercanía al frente de deformación andino suma un estrés geomecánico severo, lo que multiplica la complejidad de las fracturas.

Captura de pantalla 2026-06-05 a la(s) 8.13.47a. m. Fuente: Rystad Energy.

El desafío volcánico del noreste

Hacia el noreste, el pliego incluye La Tropilla I, Cerro Avispa Sur, Cerro Avispa Norte y Águila Mora Noreste. Todos estos bloques caen sobre la ventana de generación de petróleo de la roca madre. Sus vecinos inmediatos son áreas de Vista Energy: Bajo del Toro Norte y Águila Mora.

Sin embargo, la geología impone cautela. La Tropilla I y Águila Mora Noreste sufren la cercanía del complejo volcánico Auca Mahuida. La intrusión de rocas ígneas dificulta enormemente la navegación de los tramos horizontales. Por otro lado, más del 50% de la superficie de Cerro Avispa (Norte y Sur) cruza el límite oriental del play productivo de Vaca Muerta, un detalle que recorta el volumen real de pozos perforables.

Gas probado en el centro del mapa

El clúster central exhibe una única joya gasífera: Pampa de las Yeguas Noreste. Aunque posee una superficie reducida, su potencial técnico entusiasma a los especialistas. El bloque se asienta sobre la ventana de gas y condensado.

La mayor ventaja de esta área radica en la geología de sus vecinos del norte: El Orejano y Rincón La Ceniza, ambos operados por YPF. Estos yacimientos lograron aterrizar pozos productivos en tres horizontes orgánicos diferentes de la roca madre (Cocina, Orgánico Inferior y Orgánico Superior). Esta característica triplica el valor comercial del subsuelo.

Transición geológica y apuestas de frontera al sur

El clúster sudeste abarca Cerro Partido Este, Santo Domingo II, Chasquivil Sur y El Corte. Los fluidos varían desde petróleo hasta gas seco. Limitan con bastiones gasíferos clave como Las Tacanas (YPF) y El Mangrullo (Pampa Energía).

El riesgo exploratorio aquí pasa por la estructura de la cuenca. Salvo El Corte, que sufre el impacto del frente de deformación oeste, el resto de las áreas transita la zona morfoestructural que conecta la Plataforma sur con el Engolfamiento norte. Esta transición genera un sistema de fallas complejo que requiere estudios de sísmica 3D exhaustivos antes de ingresar con el trépano.

Finalmente, Totoral Este y La Hoya figuran como verdaderas apuestas de frontera. Ubicados en el extremo sur del mapa, conforman un apéndice aislado del fairway productivo. Apenas registran un pozo vertical antiguo. Su desarrollo demanda compañías dispuestas a asumir el máximo riesgo exploratorio.

La letra chica del pliego y la evaluación

El informe de Rystad Energy detalla que GyP diagramó un sistema de evaluación transparente que penaliza la especulación inmobiliaria y premia la actividad concreta en el terreno. La compañía provincial retendrá obligatoriamente carry de entre el 10% y el 20% durante la fase exploratoria.

Las empresas pueden mejorar sus chances ofertando hasta un 3% de regalías por sobre la base del 15%. El puntaje definitivo recae sobre la actividad propuesta. El pliego mide el compromiso en Unidades de Trabajo (WU), equivalentes a 5.000 dólares cada una. Las operadoras sumarán puntos por cada kilómetro de sísmica procesada y cada metro vertical u horizontal perforado

El puntaje final de cada oferta surge de la siguiente fórmula matemática:

$\text{Valoración} = (0.7 \times \text{WI GyP} + 1.15 \times \text{Regalías Extra}) \times \text{Actividad Propuesta} + \left(\frac{\text{Bono Extra}}{5000} ight)$

Por último, nadie ingresa gratis. GyP exige un bono de acceso en efectivo con un piso innegociable de 500.000 dólares. El escenario quedó listo. La cuenca neuquina pone su roca a disposición y espera que la madurez técnica alcanzada logre captar un mayor flujo de dólares que demanda la escala global de Vaca Muerta.