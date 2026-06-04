Atacama: el nuevo líder en energía solar y mega inversiones para el futuro eléctrico

El desierto de Atacama , ubicado en el norte de Chile, ya no es solo sinónimo de aridez extrema. Con 105.000 km² de extensión y condiciones climáticas excepcionales, esta región concentra hoy la mayor radiación solar del planeta y se convierte en el epicentro de una transformación energética sin precedentes en el continente.

Estudios científicos avalan su potencial. Mediciones durante cinco años consecutivos en una zona del desierto registraron una irradiancia de onda corta horizontal de 308 W/m² , la más alta del mundo. Durante los solsticios, ese valor escala hasta el récord absoluto de 2.177 W/m² . Estos números no son solo datos académicos: son el fundamento de inversiones que ya superan los US$1.500 millones en los últimos doce meses.

pexels-csaba-marosi-2147694429-29713862 Chile proyecta sumar 5.400 MW adicionales en almacenamiento BESS antes de fin de 2026. Xinhua

Una cartera de proyectos que reescribe records

El hito más reciente llega de la mano de ContourGlobal, empresa independiente de generación de energía respaldada por el fondo KKR. A finales de mayo de 2026, la compañía inauguró en la región de Tarapacá la planta híbrida Víctor Jara, una instalación solar con almacenamiento de energía valorada en casi US$500 millones y definida por sus operadores como el sistema de baterías a gran escala de mayor duración en operación en América Latina.

El sistema tiene capacidad para suministrar 200 megavatios (MW) de potencia durante hasta 6,5 horas continuas sin irradiación solar directa. Su viabilidad financiera está respaldada por un contrato de compra de energía nocturna a 15 años con Copec EMOAC, la división de comercialización energética de Empresas Copec, uno de los mayores conglomerados industriales del país.

"En Latinoamérica, Chile es el lugar ideal. El marco regulatorio, la creciente demanda de electricidad y la cartera de inversiones en energías renovables y almacenamiento hacen de este país un destino de primer nivel", dijo James Lee Stancampiano, director general de ContourGlobal para Sudamérica.

image Paneles solares en el desierto de Atacama, la región con mayor radiación solar del planeta. Xinhua

No es el único proyecto de escala mayor. Pacific Hydro puso en operación comercial en enero de 2026 el Parque Solar Desierto de Atacama, en Tierra Amarilla, Región de Atacama. Con una capacidad instalada de 293 MWp y un sistema BESS de 110 MW / 220 MWh, el complejo genera cerca de 780 GWh anuales de energía limpia —suficientes para abastecer a más de 310.000 hogares— y evita la emisión de más de 355.000 toneladas de CO al año. La inversión ronda los US$300 millones.

Más ambicioso aún resulta el megaproyecto Oasis de Atacama, de la española Grenergy. Con financiamiento que supera los US$968 millones —incluyendo una fase de 269 MW solares y 1,1 GWh de almacenamiento respaldada por BNP Paribas, Natixis, Société Générale y SMBC—, el proyecto contempla en su escala final 2,5 GW de generación solar y 14,1 GWh de capacidad de almacenamiento, lo que lo posiciona como uno de los desarrollos de su tipo más grandes del mundo.

image Imagen aérea tomada con un dron en 2024 de la planta solar CEME1, en María Elena, en la provincia norteña de Tocopilla, región de Antofagasta, Chile. Xinhua

El almacenamiento en baterías: la clave del salto cualitativo

El gran desafío del Atacama solar no es generar energía: es distribuirla en el tiempo. La sobreproducción diurna genera cortes rutinarios de suministro, agravados por cuellos de botella en la red de transmisión. La respuesta del sector son los sistemas BESS (Battery Energy Storage System), que absorben el excedente renovable y lo liberan cuando no hay sol ni viento.

Chile cuenta hoy con 3.072 MW de capacidad BESS en operación o fase de pruebas, con la mayoría de los proyectos concentrados en el desierto, según datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Esa cifra escala con velocidad: el operador proyecta la incorporación de 5.400 MW adicionales para diciembre de 2026, lo que consolida al país como uno de los mercados de almacenamiento de energía de más rápido crecimiento en el mundo. El almacenamiento BESS representa ya el 42% de la cartera de proyectos en etapa de pruebas, en términos de capacidad.

"El almacenamiento transforma las energías renovables, pasando de fuentes intermitentes a soluciones energéticas programables. Esta transformación es fundamental para reducir los costos del sistema y acelerar la descarbonización", aseguró Antonio Cammisecra, director ejecutivo de ContourGlobal.

image La planta fotovoltaica CEME1, que cuenta con capitales chilenos y franceses. Xinhua

Una matriz que cambia de forma

El escenario macro confirma la tendencia. Chile opera actualmente más de 550 proyectos solares, equivalentes a 9 GW instalados —el 26,8% de la capacidad eléctrica nacional—, con otros 2,6 GW adicionales en construcción o pruebas, según el Ministerio de Energía. El país figura entre los 15 destinos más atractivos del mundo para invertir en energías renovables, de acuerdo con un índice de la consultora internacional EY.

La demanda no proviene solo del sector residencial. La minería del cobre y del litio, con su alto consumo energético y sus compromisos de descarbonización, impulsa contratos de largo plazo con generadoras renovables. A futuro, la expansión de centros de datos y la producción de hidrógeno verde en las regiones central y sur del país se perfilan como motores adicionales de demanda.

image El país andino mantiene un enorme potencial en recursos renovables. Xinhua

Desafíos pendientes: transmisión e investigación

El potencial del Atacama no está exento de limitaciones estructurales. La red de transmisión presenta cuellos de botella que impiden aprovechar plenamente la generación solar del norte. Al mismo tiempo, la necesidad de limpiar los paneles en condiciones de polvo extremo plantea retos operativos específicos que centros como la Plataforma Solar del Desierto de Atacama (PSDA), en la ex oficina salitrera de Yungay, buscan resolver mediante investigación aplicada en almacenamiento, paneles bifaciales y producción de hidrógeno solar.

Eduardo Rodríguez, académico de la Universidad de Tarapacá, sintetiza el consenso científico: “Chile posee una de las mayores densidades radiativas del mundo, corroborado tanto por mediciones satelitales como terrestres, lo cual lo hace un lugar ideal para el desarrollo de las tecnologías solares”. La carrera por aprovechar ese recurso las 24 horas del día ya comenzó, y el Atacama lleva la delantera.

FUENTE: Bloomberg, Emol, La Tercera, Ministerio de Energía de Chile, Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Grenergy, Pacific Hydro, EY Renewable, Energy Country Attractiveness Index