Mendoza: se inauguró El Quemado, el parque solar más grande del país

En Mendoza, se puso en marcha el parque solar El Quemado , un proyecto de 305 MW que se convirtió en el de mayor capacidad instalada de la Argentina. La obra, desarrollada por YPF Luz a partir de un proyecto originalmente impulsado por la empresa mendocina EMESA , demandó una inversión de USD 220 millones y fue presentada como el primer emprendimiento de energías renovables ejecutado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ).

Ubicado en Las Heras, el parque comenzó a operar con una capacidad capaz de abastecer el consumo de más de 233.000 hogares. Con su incorporación, la provincia ya supera los 700 MW de potencia solar instalada.

La inauguración reunió al gobernador mendocino, Alfredo Cornejo; al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni.

el quemado Con una inversión de USD 220 millones, El Quemado ya es el parque solar más grande del país

El Quemado, un parque de 511.000 paneles solares y tecnología bifacial

El parque solar Quemado ocupa unas 620 hectáreas y cuenta con más de 511.000 paneles fotovoltaicos bifaciales, además de 5.800 trackers, 1.170 inversores y 40 centros de transformación. De acuerdo a información oficial, la obra posee un factor de capacidad estimado de 31,4%.

El proyecto también implicó la construcción de infraestructura de transporte eléctrico y conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con una nueva estación transformadora, tecnología GIS y el tendido de 180 kilómetros de fibra óptica para los sistemas de control y protección.

Durante la etapa de edificación, que se extendió durante 18 meses, el proyecto alcanzó un pico superior a los 350 trabajadores, con fuerte participación de mano de obra local.

WhatsApp-Image-2026-05-14-at-14.09.40 El parque solar El Quemado ya opera en Mendoza y suma 305 MW al sistema eléctrico

Además del impacto sobre la matriz eléctrica provincial, El Quemado pasa a representar más del 11% de toda la capacidad solar instalada de la Argentina, en un momento donde se busca ampliar generación renovable para abastecer tanto demanda residencial como grandes usuarios industriales y proyectos mineros.

Mendoza acelera su estrategia renovable

La puesta en marcha de El Quemado forma parte de una estrategia más extensa del gobierno mendocino para ampliar la capacidad de generación y reforzar la infraestructura energética provincial. Según datos oficiales, en los últimos meses también avanzaron proyectos como Anchoris, en Luján de Cuyo, y el parque solar San Rafael, ambos de 180 MW. A eso se suma una cartera de iniciativas que ya supera los 1.000 MW proyectados en distintas etapas de desarrollo.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, señaló que la provincia ya alcanzó 775 MW de potencia renovable instalada, superando la meta prevista inicialmente para toda la gestión. “La cualidad distintiva de este parque es que es de inversión privada. Es un proyecto que formuló EMESA, que luego lo vendió a YPF Luz y acompañó todo el desarrollo, pero la inversión es netamente privada”, afirmó la funcionaria.

El RIGI y la búsqueda de nuevas inversiones

Durante el acto, Cornejo vinculó el desarrollo del proyecto con la necesidad de mejorar las condiciones macroeconómicas y fiscales para captar inversiones de gran escala. El gobernador sostuvo que El Quemado es resultado “de una palabra empeñada institucionalmente de la Argentina y, por supuesto, de la provincia de Mendoza” y defendió el esquema del RIGI como una herramienta para impulsar proyectos de infraestructura energética.

“Aspiramos a una Argentina donde no exista el RIGI, pero sí existan condiciones fiscales adecuadas para la inversión en todos los planos”, dijo.

“Hay quienes se rasgan las vestiduras hablando del ambiente. Esto es cuidar el ambiente, una energía que es realmente limpia, complementaria a otras”, agregó.

También, remarcó que Mendoza busca sostener una política abierta para la llegada de capitales privados y continuar ampliando la infraestructura eléctrica provincial, tanto en generación como en transporte. "La intención es fomentar un esquema competitivo que incentive la participación de empresas locales y externas en los distintos proyectos productivos de la provincia", sostuvo.

En paralelo, el Gobierno mendocino avanza con nuevas obras de transmisión, entre ellas las estaciones transformadoras Valle de Uco y Mendoza Norte, además de una nueva línea de alta tensión de 132 kV entre San Rafael y General Alvear.

YPF Luz alcanzó su primer giga renovable

Desde YPF destacaron que la inauguración de El Quemado permitió a la compañía alcanzar el primer giga de generación renovable operativa.

Marín afirmó que “esto es una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía. Hemos hecho el parque más grande de la Argentina en un año”.

El ejecutivo agregó que “ya hasta 200 megas están generando” y sostuvo que la empresa se consolidó como el segundo generador de energías renovables del país.

“Estoy muy orgulloso y contento de estar acá hoy y de inaugurar este parque solar. Es increíble ver lo que se puede hacer con ejecución y con gestión”, señaló.

Adorni, presente en la inauguración del parque solar

Por su parte, Adorni destacó que El Quemado fue el primer proyecto aprobado bajo el RIGI y consideró que la obra refleja “los beneficios de una Argentina estable, previsible, una macroeconomía ordenada y que no tambalea ante el primer shock externo”.

Asimismo, afirmó que la obra representa “los beneficios de una Argentina estable, previsible, una macroeconomía ordenada y que no tambalea ante el primer shock externo”.

adorni cornejoo Adorni junto a Cornejo.

Como vocero de la administración de Javier Milei, sostuvo: “Hay un proyecto de país con una verdadera mirada de futuro, que tiene por objetivo generar las bases que garanticen la prosperidad de las generaciones que vienen”.

"El RIGI es un claro ejemplo de una política pública pensada para garantizar las condiciones necesarias para apostar a largo plazo y finalmente crecer”, añadió.

Al referirse al alcance económico del régimen, el funcionario señaló que El Quemado implicó un desembolso de USD 220 millones y sostuvo que el paquete de proyectos actualmente bajo evaluación podría movilizar inversiones por más de USD 965.000 millones, además de generar un impacto favorable sobre la balanza comercial cercano a los USD 40.000 millones anuales.