Vaca Muerta volvió a crecer y mayo fue el segundo mes con mejor actividad del año

La actividad en Vaca Muerta volvió a crecer después de la baja registrada en abril. En mayo se contabilizaron 2.484 etapas de fractura, lo que significó un incremento del 6,3% respecto del cuarto mes del año. La marca fue la segunda más alta de 2026 y permitió que la roca madre acumulara 12.198 punciones durante los primeros cinco meses.

Así quedó reflejado en el informe que elabora Luciano Fucello , country manager de NCS Multistage, una de las referencias más consultadas para medir el pulso operativo del shale argentino. Los datos muestran que la actividad mantiene niveles elevados pese a la volatilidad observada durante algunos meses del año.

Del total registrado en mayo, apenas 94 fracturas estuvieron vinculadas a la ventana de gas, mientras que 2.390 correspondieron a la ventana de petróleo, confirmando que el desarrollo del shale oil continúa siendo el principal motor de crecimiento de Vaca Muerta. La actividad gasífera estuvo concentrada en los trabajos que Tecpetrol llevó adelante en Fortín de Piedra.

Los datos analizados por +e muestran que en abril se completaron 2.335 etapas de fractura, mientras que en marzo se registraron 2.616 punciones. En febrero se contabilizaron 2.371 operaciones y en enero otras 2.401, lo que permite observar una actividad sostenida durante todo el año.

La evolución de las fracturas confirma que las operadoras continúan apostando por acelerar el desarrollo de los bloques más productivos de la formación neuquina. A pesar de algunas diferencias mensuales, la tendencia general continúa mostrando niveles de actividad históricamente elevados.

Fracturas Mayo 2026 Vaca Muerta

La división de los bloques

En lo que respecta a la actividad por áreas, Loma Campana, el bloque insignia de YPF y uno de los proyectos pioneros en el desarrollo de Vaca Muerta, volvió a posicionarse como el más activo de toda la formación. Durante mayo se realizaron allí 689 etapas de fractura.

El segundo bloque con mayor nivel de operaciones fue La Amarga Chica. El proyecto que YPF comparte con Vista Energy continúa consolidándose como uno de los principales desarrollos de shale oil del país y registró 323 etapas de fractura durante el quinto mes del año.

El podio fue completado por Bajada del Palo Oeste, el área estrella de Vista Energy. El bloque contabilizó 260 punciones y mantiene su lugar entre los desarrollos más productivos de la formación, apoyado en una estrategia de crecimiento sostenido y mejoras permanentes en productividad.

Detrás se ubicó El Trapial, uno de los proyectos que concentra las mayores expectativas dentro del hub norte de Vaca Muerta. El área operada por Chevron continúa ganando protagonismo dentro del shale oil neuquino y forma parte de la nueva generación de desarrollos que buscan incrementar la producción de crudo.

Por su parte, Shell también mantuvo un nivel de actividad relevante dentro de la ventana petrolera. La compañía realizó 131 etapas de fractura en Cruz de Lorena, uno de los activos que integra su portafolio de proyectos en la Cuenca Neuquina.

La distribución de las fracturas refleja cómo la actividad continúa concentrándose en un grupo reducido de bloques que explican buena parte de la producción incremental de petróleo no convencional. Los proyectos más maduros siguen liderando las estadísticas, aunque nuevas áreas comienzan a ganar terreno.

Halliburton Frack Bakken fractura set equipos fracking La actividad en Vaca Muerta creció 6,4% en mayo y alcanzó 2.484 etapas de fractura.

El rol de las operadoras en Vaca Muerta

Durante mayo fueron ocho las operadoras que marcaron el ritmo de la actividad en el shale neuquino. YPF volvió a liderar cómodamente el ranking al concentrar prácticamente la mitad de las operaciones realizadas en la formación.

La petrolera de mayoría estatal completó 1.242 etapas de fractura, una cifra que le permitió alcanzar el 50% de participación sobre el total de las operaciones registradas durante el mes. La diferencia respecto de sus competidores continúa siendo significativa.

La segunda empresa con mayor actividad fue Vista Energy. La compañía fundada y dirigida por Miguel Galuccio realizó 405 punciones, equivalentes al 16% del total de las fracturas efectuadas en Vaca Muerta durante mayo.

Detrás se ubicó Chevron, que logró posicionarse por primera vez en el año dentro de los tres primeros lugares del ranking. La empresa estadounidense completó 188 operaciones, una cifra que representó cerca del 7% de las fracturas totales.

Muy cerca apareció Pan American Energy (PAE). La compañía del grupo Bulgheroni realizó 178 punciones, lo que también equivale a aproximadamente el 7% del total. En tanto, Pluspetrol registró 164 operaciones dentro de la roca madre neuquina.

Por su parte, Shell contabilizó 131 etapas de fractura, representando alrededor del 5% de la actividad mensual. El listado fue completado por Tecpetrol, con 94 operaciones, y Phoenix Global Resources, que alcanzó 82 punciones. Ambas compañías representaron el 4% y el 3% de la actividad total, respectivamente.

Schlumberger Fracking SLB Etapas de fractura SLB sigue creciendo en el fracking de Vaca Muerta.

La mirada en el servicio de Vaca Muerta

En el segmento de las empresas de servicios, no se observaron cambios significativos respecto de los meses anteriores. Halliburton continúa siendo el principal actor del mercado de fractura hidráulica en Vaca Muerta y amplía progresivamente la distancia frente a sus competidores.

La compañía registró 1.303 etapas de fractura durante mayo, lo que representó el 52% del total de las operaciones realizadas en la formación. De ese volumen, 984 trabajos correspondieron a YPF, mientras que Chevron aportó 188 etapas y Shell otras 131.

Detrás se ubicó SLB, que completó 651 operaciones y concentró el 26% del total. Entre sus principales clientes se destacaron YPF, con 258 etapas de fractura, Vista Energy, con 260 operaciones, y Pan American Energy, con otras 133 punciones.

Tal como viene informando +e, Calfrac continúa ganando participación dentro del mercado de servicios especiales. La empresa completó 190 etapas de fractura en mayo, equivalentes al 8% de la actividad total registrada en la formación.

Los trabajos de Calfrac se distribuyeron entre Vista Energy, que demandó 145 operaciones, y Pan American Energy, que requirió otras 45. El crecimiento de la compañía se produce en un contexto de mayor competencia por contratos dentro de la Cuenca Neuquina.

Por su parte, Tenaris mantuvo una actividad alineada con los niveles observados durante los últimos meses. La empresa realizó 176 etapas de fractura, equivalentes al 7% del total. De ellas, 94 fueron para Tecpetrol y otras 82 para Phoenix Global Resources.

El informe se completa con la participación de SPI (Servicios Petroleros Integrales), la compañía creada por Pluspetrol tras la adquisición de los activos de Weatherford. Durante mayo realizó 164 operaciones destinadas exclusivamente a la petrolera que controla la firma, manteniendo una participación estable dentro del mercado de servicios de Vaca Muerta.