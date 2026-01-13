Energía solar en Neuquén: convocan a audiencia por un megaproyecto fotovoltaico

La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén , dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, convocó formalmente a una Audiencia Pública Ambiental para analizar el proyecto “Parque Solar” presentado por la empresa Capex S.A ., junto con sus correspondientes Estudios de Impacto Ambiental.

La instancia participativa se llevará a cabo el 9 de febrero a las 10:30 en Quinta Los Trinos , ubicada en Olascoaga 375, en la ciudad de Plottier. La convocatoria está dirigida a los habitantes del área de influencia del emprendimiento y al público en general interesado en conocer los alcances de la iniciativa y expresar opiniones, observaciones o consultas.

La audiencia tendrá carácter público y no vinculante para la Autoridad de Aplicación, conforme a lo previsto en la normativa ambiental vigente. No obstante, todas las intervenciones quedarán registradas en un acta oficial que será incorporada al expediente administrativo para su análisis dentro del proceso de evaluación ambiental, según lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Provincial N.º 1875.

Potencia renovable

Capex S.A. deberá participar de manera obligatoria mediante representantes con facultades suficientes para responder en nombre de la compañía y brindar las aclaraciones técnicas, ambientales y legales que resulten necesarias durante el desarrollo del encuentro. Las exposiciones no serán sometidas a votación.

El proyecto contempla la construcción de dos parques solares fotovoltaicos. El primero tendrá una potencia estimada de 30 MWac y se conectará a la Estación Transformadora Agua del Cajón 500/132/33 kV. El segundo prevé una capacidad de 100 MWac y se vinculará tanto a la Estación Transformadora Agua del Cajón como a la Estación Transformadora Chocón Oeste mediante una línea privada operada por la empresa.

En cuanto a los aspectos ambientales, los estudios presentados incluyen la implementación de un Plan de Gestión Ambiental que contempla acciones generales, además de medidas preventivas y mitigadoras específicas destinadas a minimizar los impactos asociados a la construcción y operación de los parques solares.

Paneles solares trabajadores energía renovable transición energética.jpg

Información sobre las audiencias

Para asegurar una participación informada, el Estudio de Impacto Ambiental puede ser consultado previa inscripción en el Registro de Consultantes, a través del sitio web oficial del organismo ambiental provincial y en la Mesa de Entradas de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, ubicada en Antártida Argentina 1245, C.A.M., Módulo 2, Piso 2, en la ciudad de Neuquén. La documentación está disponible en días hábiles administrativos, de lunes a viernes, de 8 a 15.

En los mismos espacios se encuentra habilitado el Registro de Expositores para aquellas personas que deseen realizar presentaciones orales durante la audiencia. Este registro permanecerá abierto hasta cinco días hábiles administrativos antes de la realización del encuentro.

Las audiencias públicas representan una herramienta clave de participación ciudadana dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se desarrollan en la provincia. Su implementación responde a lo establecido por la Constitución Provincial y la legislación vigente, con el objetivo de promover la transparencia, el acceso a la información y la intervención activa de la comunidad en decisiones ambientales de interés colectivo.