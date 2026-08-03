La ampliación de Mega en Vaca Muerta toma impulso: invertirá U$S 360 millones y sumará un 27% más de producción

La ampliación de Compañía Mega , una de las principales procesadoras de líquidos del gas natural del país, dio un nuevo paso tras la aprobación de su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . La compañía prevé invertir cerca de USD 360 millones para ampliar su capacidad operativa y responder al crecimiento sostenido de Vaca Muerta .

La iniciativa prevé obras hasta fines de 2028 y apunta a aumentar la producción de líquidos del gas natural (NGLs) en torno al 27% , un salto relevante para una firma que procesa cerca del 40% del gas de la cuenca neuquina y conecta Vaca Muerta con el complejo petroquímico y exportador de Bahía Blanca.

"Esta aprobación constituye un paso estratégico para continuar desarrollando infraestructura esencial para el crecimiento energético de la Argentina. Nos permite ampliar capacidades críticas para el procesamiento de líquidos asociados al gas natural (NGLs), acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y fortalecer nuestra contribución a la generación de divisas, el abastecimiento energético y el desarrollo industrial del país", afirmó Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega.

Qué incluye la ampliación de Mega en Vaca Muerta

El núcleo de la inversión estará en Loma La Lata, en Neuquén, donde Mega ejecutará ampliaciones en el sistema de recepción de gas (Slug Catcher), tareas de debottlenecking para eliminar restricciones operativas, la incorporación de un nuevo turbocompresor y un nuevo recipiente de almacenamiento de NGLs.

La expansión también alcanzará al poliducto que une Neuquén con Bahía Blanca. Allí se construirán dos nuevas estaciones de bombeo: PS3 en General Roca (Río Negro) y PS4 en La Adela (La Pampa), con el objetivo de incrementar la capacidad de transporte de líquidos.

En la planta fraccionadora de Bahía Blanca, la compañía sumará almacenamiento de NGLs y realizará adecuaciones eléctricas y mejoras en el sistema de vapor y condensado, reforzando la capacidad del principal polo exportador de líquidos del gas del país.

Más exportaciones

La ampliación permitirá incorporar aproximadamente 1.500 toneladas diarias adicionales de NGLs, lo que equivale a una producción incremental anual superior a 500.000 toneladas.

Según informó la empresa en un comunicado, el perfil comercial del proyecto será mayoritariamente exportador. Mega estima que cerca del 80% de la producción adicional se destinará a mercados internacionales mediante exportaciones de propano, butano y gasolina natural, mientras que el 20% restante abastecerá al mercado interno, principalmente a través del suministro de etano para la industria petroquímica argentina.

Ese esquema refleja una de las apuestas centrales del sector: capturar mayor valor agregado del gas de Vaca Muerta y aumentar el ingreso de divisas por exportaciones energéticas.

El rol de Mega en la cadena de valor de Vaca Muerta

La compañía opera desde 2001 y tiene como accionistas a YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%). Su negocio se basa en separar y fraccionar los componentes ricos del gas natural -etano, propano, butano y gasolina natural- y comercializarlos tanto en el mercado local como en el externo.

Mega cuenta con instalaciones estratégicas en Loma La Lata y Bahía Blanca, conectadas por un poliducto de unos 600 kilómetros, y se consolidó como el principal exportador argentino de GLP y uno de los mayores proveedores de etano para la petroquímica nacional.

Con la nueva inversión, la empresa busca ampliar la capacidad de separación y procesamiento en origen, una condición clave para sostener el aumento de producción de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta.

Empleo y proveedores locales

Durante la etapa de construcción, el proyecto alcanzará picos estimados de alrededor de 800 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a ingeniería, fabricación de equipos, logística, supervisión, construcción y servicios especializados.

Además, la compañía prevé una participación de proveedores locales en obras civiles, montajes electromecánicos, transporte y servicios industriales y profesionales, con impacto económico en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.