Vaca Muerta: arranca el V Simposio SPE con foco en eficiencia, IA y el cierre de Horacio Marín

SPE inaugura su simposio en Neuquén y pone a Vaca Muerta en el centro global de la energía.

Neuquén volverá a ubicarse desde este miércoles en el centro del mapa energético regional con el inicio del V Simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales organizado por la SPE Argentina , un encuentro que reunirá especialistas, empresas líderes y referentes internacionales para debatir el futuro de Vaca Muerta .

Julio Shiratori , vocero de la organización, remarcó la dimensión alcanzada por el evento y el trabajo previo para concretarlo. “La organización es la culminación de varios años en los que se viene realizando este seminario de recursos no convencionales . Esta es la quinta edición aquí en Argentina”, destacó en diálogo con +e.

El evento se desarrollará hasta el viernes en el Centro de Convenciones Domuyo, bajo el lema “Del conocimiento a la eficiencia”, con una agenda centrada en nuevas tecnologías, productividad, inteligencia artificial y mejora del retorno de inversiones en el shale neuquino.

Equipo de perforación en CASE Coirón Amargo Sureste PAE Pan American Energy Vaca Muerta shale oil Especialistas de todo el mundo se reunirán en Neuquén.

Una cita técnica

Shiratori explicó que el simposio se consolidó como uno de los principales espacios técnicos del sector y que su sede rota cada dos años entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital neuquina. Esa dinámica refleja el peso creciente de Neuquén dentro del negocio energético argentino.

“Esta es la quinta edición y se hace alternativamente cada dos años, una vez en Buenos Aires y otra vez en Neuquén. El último seminario se hizo en 2024 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, precisó el vocero de SPE Argentina.

Además, destacó que existe una coordinación internacional con otros congresos del rubro para facilitar la presencia de profesionales extranjeros y locales. “Hay una distancia entre ambos encuentros para que puedan concurrir tanto profesionales de Argentina al exterior como del exterior que vengan acá”, sostuvo.

Más de 160 propuestas

Uno de los datos que exhibe la magnitud del encuentro es la cantidad de trabajos presentados por especialistas. Según detalló Shiratori, hubo un proceso de evaluación que comenzó hace un año y siguió estándares internacionales de la entidad.

“Se presentaron más de 160 abstracts, de los cuales se seleccionaron más de 100 para luego publicar ahora en el congreso 70 trabajos finales. Hay un proceso de selección por interés técnico y calidad de los trabajos”, afirmó.

Ese volumen de presentaciones confirma el interés que genera Vaca Muerta en la comunidad técnica global. Los contenidos incluirán estudios de campo, perforación, completación, producción, logística, digitalización y nuevas herramientas aplicadas a operaciones reales.

petroleros operarios trabajadores equipo 1 El simposio de la SPE buscará fortalecer el intercambio técnico entre profesionales del shale.

Vaca Muerta, protagonista del hall central

Uno de los atractivos más comentados será la exhibición física de muestras extraídas de la roca madre, algo poco habitual incluso para quienes trabajan en la industria. En el hall principal del Domuyo podrán observarse trozos reales de coronas obtenidas durante perforaciones.

“La gente que nos visite va a poder ver algo muy novedoso: la roca de la formación Vaca Muerta en presencia física. Tanto técnicos como ciudadanos comunes podrán apreciarla en vivo”, destacó Shiratori.

El vocero explicó que la muestra busca acercar al público una realidad muchas veces mencionada, pero poco conocida. “Por ahí se habla mucho de Vaca Muerta, pero no se toma conciencia de lo que realmente es. Poder conocer su textura y tocarla es algo muy importante”, indicó.

Tecnología, IA y eficiencia operativa

El programa técnico incluirá salas temáticas dedicadas a inteligencia artificial, fractura hidráulica, operaciones, transporte e innovación aplicada. El objetivo será mostrar cómo la tecnología puede mejorar productividad y costos en el desarrollo no convencional.

“En Domuyo hay salas donde se va a exponer sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a hidrocarburos, en otra parte sobre fractura hidráulica, en otra sobre operaciones y en otra sobre transporte”, detalló Shiratori.

La agenda también contempla cursos específicos sobre IA y computación cuántica en yacimientos no convencionales, además de capacitaciones vinculadas al diseño y ejecución de fracturas hidráulicas, una técnica clave para el shale.

Horacio Marín IAPG Houston 2026 (4) Horacio Marín estará presente en el simposio de la SPE.

El cierre con Horacio Marín

Uno de los momentos más esperados será la exposición final de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, prevista para el viernes a las 12:30. La presencia del ejecutivo fue interpretada como una señal de respaldo al encuentro técnico.

“Horacio Marín es un profesional de la industria, un técnico que ha sido miembro de la sociedad y ha publicado trabajos. Él personalmente y la empresa que representa apoyan a la Society of Petroleum Engineers”, afirmó Shiratori.

El simposio también contará con la presencia de Olivier Houzé, presidente saliente de SPE International, además del acompañamiento de compañías como Pan American Energy, Pluspetrol, Tecpetrol, Pampa Energía, Shell, Capex, Halliburton y Emerson.