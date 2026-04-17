Especialistas de todo el mundo se reunirán en Neuquén para debatir los últimos avances en yacimientos no convencionales como Vaca Muerta

Del 22 al 24 de abril se realizará en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén capiral el V Simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales , un encuentro técnico internacional que volverá a posicionar a Neuquén como uno de los principales espacios de intercambio profesional sobre el desarrollo de Vaca Muerta . La actividad es organizada por la Society of Petroleum Engineers (SPE) de Argentina Asociación Civil y contará con la participación de Horacio Marín , presidente y CEO de YPF, y de especialistas de la industria energética del país y del exterior.

Bajo el lema “Del conocimiento a la eficiencia”, el simposio pondrá el foco en cómo la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la optimización de procesos pueden mejorar la productividad y el retorno de inversiones en todas las etapas del shale neuquino, desde la exploración hasta la producción, el transporte y la comercialización.

Vaca Muerta y la competitividad internacional

“Vaca Muerta ya demostró que puede competir con los mejores yacimientos no convencionales del mundo. Ahora la discusión es cómo seguimos bajando costos y aumentando la eficiencia sin resignar producción”, señaló Daniel Rosato, vicepresidente de SPE Argentina.

Olivier Houzé, presidente saliente de SPE International, afirmó que Argentina es hoy una referencia ineludible en no convencionales. "Lo que se aprende acá le sirve a toda la industria y explica el interés internacional por seguir de cerca la evolución de Vaca Muerta".

CERAweek Horacio Marín 2026 (1) Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, participará del cierre del simposio de la SPE en Neuquén. Créditos: @nachomartinfilms.

Avances técnicos y participación internacional

Durante las tres jornadas se presentarán más de 70 trabajos técnicos, seleccionados entre más de 140 propuestas enviadas por autores locales e internacionales. Los contenidos abarcan estudios de campo, innovaciones en perforación, estrategias de terminación y producción, optimización logística y herramientas de transformación digital aplicadas a operaciones reales.

El simposio contará con el acompañamiento de empresas líderes del sector energético, entre ellas YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, Tecpetrol, Pampa Energía, Shell, Capex, Halliburton, Emerson e Industrias J.F. Secco, mostrando el apoyo corporativo al desarrollo de los no convencionales y al avance tecnológico asociado.

El programa incluirá sesiones técnicas, análisis de casos reales e instancias de debate sobre inteligencia artificial, infraestructura, logística, sustentabilidad y seguridad operacional, en una etapa en la que el desafío ya no es demostrar el potencial de Vaca Muerta, sino mejorar la eficiencia del desarrollo para consolidar su competitividad a escala internacional. También se incluyen dos cursos asociados al Simposio: uno sobre Inteligencia Artificial y Computación Cuántica en yacimientos No Convencionales y otro sobre Fracturación Hidráulica.