Weretilneck deslizó fechas clave para el gasoducto de Southern Energy

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , confirmó que la licitación para la construcción del proyecto de GNL de Southern Energy es inminente. De hecho, la provincia atraviesa una semana decisiva en materia energética, con la legislatura provincial en sesión para aprobar el acuerdo con el consorcio Southern Energy (SESA) , paso previo e indispensable para habilitar las licitaciones que seguirán.

"En este momento está la Legislatura sesionando en la comisión para la aprobación del del acuerdo con Southern Energy . Consideramos que el día jueves va a ser este va a ser aprobado. Luego de eso viene lo que es la etapa de las distintas licitaciones", dijo Weretilneck en declaraciones a +e .

En este marco, Weretilneck precisó que ya existe una parte adjudicada. "Hay una parte que está en obra, que es el gasoducto más pequeño, por llamarlo de alguna manera, y lo que es la planta reductora de gas", obras que forman parte del esquema de infraestructura complementaria al proyecto principal.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu Alberto Weretilneck (2) El gobernador Weretilneck confirmó que la legislatura aprobará el acuerdo el jueves. Claudio Espinoza

"Se supone que el 20 de mayo tenemos la audiencia pública por el gasoducto dedicado desde Tatayén a nuestro golfo, y luego de esto vendrá la licitación para la ejecución del gasoducto", detalló el funcionario.

En cuanto a la adjudicación, Weretilneck aclaró: "No sabemos. No es un tema nuestro, no sabemos, pero estimamos que va a ser en los próximos días". La cautela no sorprende, se trata de una de las licitaciones más importantes del año.

De hecho, se trata de una megaobra de US$ 1.300 millones, vital para viabilizar las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL). Con la compra de los caños ya cerrada a favor de la compañía india Welspun, la atención ahora se centra exclusivamente en quiénes ejecutarán la obra civil

Río Negro, hub energético

Por otro lado, Weretilneck repasó el estado de situación de otros proyectos estratégicos para proyectar a Vaca Muerta al merado global. "Paralelamente el Vmos está al 63% de ejecución. Y el proyecto YPF, ENI y XRG está avanzando también. En términos generales, la verdad que estamos muy contentos que Río Negro esté transformándose en el hub energético más importante América Latina de petróleo y gas", aseguró el gobernador en declaraciones a +e.

Durante la fase inicial de verano, las exportaciones de GNL aprovecharán la capacidad disponible del gasoducto San Martín. El cronograma operativo prevé la llegada del buque licuefactor Hilli Episeyo para septiembre de 2027, seguido por la unidad MKII en 2028. Una vez que ambas embarcaciones operen en Río Negro y se complete el nuevo gasoducto, el país alcanzará una capacidad de despacho de 27 millones de m³/d, consolidando la rentabilidad del sector.

A largo plazo, el potencial es tan vasto que ya se proyecta la necesidad de una infraestructura superior. De concretarse iniciativas adicionales (como las de YPF, ENI y Adnoc), se requerirá un gasoducto de 48 pulgadas, una obra de dimensiones inéditas en la historia energética argentina.