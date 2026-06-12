Vaca Muerta: los yacimientos con mayores compromisos de inversiones en 2026

YPF tiene seis áreas dentro de los diez proyectos con mayores inversiones previstas en Vaca Muerta para este 2026.

Vaca Muerta vivirá otro año con un ritmo vertiginoso . Las operadoras presentaron sus planes de inversión ante la Secretaría de Energía de la Nación y comprometieron desembolsos por más de 12.236 millones de dólares destinados principalmente a actividades de explotación en el shale. Dentro de ese monto, se establece que 10 áreas concentran cerca de 3/4 partes de la inyección de capital prevista para este año.

El listado está encabezado por desarrollos operados por YPF , Tecpetrol , Pluspetrol y Vista Energy , compañías que lideran actualmente la expansión de la producción de petróleo y gas no convencional en la Cuenca Neuquina.

El podio de Vaca Muerta

La mayor inversión prevista para 2026 corresponde a La Angostura Sur I, área operada por YPF, que recibirá U$S 1.117 millones. El bloque se convirtió en uno de los activos más relevantes dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía en Vaca Muerta y la empresa de mayoría estatal multiplicó por 25 la producción en apenas 18 meses.

En segundo lugar, aparece Bajo del Choique-La Invernada, operado por Pluspetrol, con inversiones proyectadas por U$S 1.132 millones. El proyecto, que vendió ExxonMobil, se posicionó entre los desarrollos de mayor crecimiento de los últimos años dentro de la ventana petrolera de la roca madre.

El tercer puesto corresponde a Loma Campana, el bloque que marcó el inicio de la aventura en Vaca Muerta, que concentrará U$S 1.064 millones. El área continúa es el principal productor de shale oil del país y el que lidera el ranking a nivel nacional.

Pluspetrol Bajo del Choique Vaca Muerta shale oil petróleo Bajo del Choique es una de las estrellas del shale oil.

El crudo se impone

El cuarto lugar del ranking es para Bandurria Sur, otro de los bloques operados por YPF, donde se proyectan inversiones por U$S 933 millones. Se trata de uno de los desarrollos más importantes de shale oil de Vaca Muerta.

Muy cerca aparece La Amarga Chica, que recibirá U$S 929 millones. El bloque, desarrollado por YPF junto a Vista Energy, se consolidó en los últimos años como uno de los mayores productores de petróleo no convencional del país.

La sexta posición está ocupada por Los Toldos II Este, operado por Tecpetrol, con desembolsos previstos por U$S 919 millones. La compañía del Grupo Techint apuesta a trasladar el know how de Fortín de Piedra para convertir el área en uno de sus principales motores de crecimiento dentro de Vaca Muerta.

tecpetrol fortin de piedra 000000.jpg Fortín de Piedra marca el camino del shale gas.

Una ventana de crecimiento

El séptimo lugar corresponde a Bajada del Palo Oeste, el principal activo de Vista Energy, donde la empresa prevé invertir U$S 653 millones. El bloque es actualmente uno de los proyectos de shale oil con mejores indicadores de productividad de la cuenca.

La octava posición vuelve a estar ocupada por YPF con La Angostura Sur II, área que recibirá U$S 469 millones. Junto con La Angostura Sur I, forma parte de una de las apuestas más importantes de la compañía para los próximos años.

En el noveno puesto aparece Rincón de Aranda, operado por Pampa Energía, que concentrará inversiones por U$S 417 millones. El proyecto se transformó en uno de los desarrollos estratégicos de la empresa dentro de la roca madre.

Los bloques que completan el Top 10

La décima posición corresponde a Loma La Lata-Sierra Barrosa, otro de los activos de YPF, donde se proyectan desembolsos por US$ 368 millones. El bloque integra una de las zonas históricas de producción de hidrocarburos de Neuquén y continúa recibiendo inversiones para ampliar su desarrollo.

Fuera de los diez primeros lugares, aunque con montos también significativos, aparecen Fortín de Piedra, con US$ 311 millones; Coirón Amargo Sur Este, con US$ 310 millones; Bajo del Toro Norte, con US$ 267 millones; y Bajada del Palo Este, con US$ 236 millones.

La concentración de inversiones en estas áreas refleja la estrategia de las operadoras de priorizar bloques con mayor productividad y capacidad de crecimiento. Los proyectos incluidos en el Top 10 representan más de US$ 8.900 millones de inversión y serán algunos de los principales focos de actividad de Vaca Muerta durante 2026.

Bajada del Palo Oeste _ Vista Oil Gas.jpg Bajada del Palo Oeste, la joya de Vista Energy en Vaca Muerta.

El peso de YPF en el ranking

Uno de los aspectos más relevantes del listado es la fuerte presencia de YPF, que coloca seis áreas dentro de los diez proyectos con mayores inversiones previstas. La petrolera estatal lidera el ranking con La Angostura Sur I y además tiene participación destacada con Loma Campana, Bandurria Sur, La Amarga Chica, La Angostura Sur II y Loma La Lata-Sierra Barrosa.

El resto de las posiciones se distribuyen entre Pluspetrol, Tecpetrol, Vista Energy y Pampa Energía, compañías que durante los últimos años incrementaron significativamente su actividad dentro de Vaca Muerta y que continúan ampliando sus programas de perforación.