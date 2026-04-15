Licitación de GNL: Naturgy y Trafigura compiten con precios ajustados para abastecer el invierno

La Secretaría de Energía dio a conocer los resultados del desempate en la licitación para la provisión de GNL para garantizar el abastecimiento durante el invierno.

En este marco, la empresa Naturgy presentó una oferta de US$4.50 USD/MMBTU, mientras que Trafigura propuso US$4.57 USD/MMBTU. La diferencia de precios será ahora evaluada por las autoridades antes de avanzar con la adjudicación definitiva del contrato.

La licitación tiene como objetivo que el sector privado asuma la compra del Gas Natural Licuado, necesario para cubrir el incremento de la demanda en los meses más fríos. Se estima que este invierno la Argentina deberá importar alrededor de 25 buques de GNL, una cifra en línea con años anteriores.

Un cambio estructural

El proceso licitatorio forma parte de una transformación más amplia del esquema energético, impulsada por el Gobierno nacional. La intención es que empresas privadas gestionen la importación y comercialización del GNL, una tarea que hasta ahora estaba en manos de ENARSA.

A pesar del crecimiento de la producción en Vaca Muerta, el país aún enfrenta limitaciones en su infraestructura de transporte. Esto obliga a importar entre 20 y 25 cargamentos de GNL cada invierno para sostener el consumo residencial, comercial e industrial en los picos de demanda.

En ese marco, la licitación busca designar un “agente comercializador–agregador”, una figura que concentrará la importación del combustible y su posterior venta en el mercado interno. Este cambio apunta a mejorar la eficiencia operativa y reducir la carga sobre las finanzas públicas.

GNL escobar regasificadora buques _ 4.jpg En 2026, Enarsa se correrá de la compra de barcos de GNL.

Detalles del proceso y próximos pasos

El procedimiento se encuentra en su etapa final. La adjudicación del contrato está prevista para los próximos días y será determinante para asegurar el suministro energético durante el invierno. La decisión deberá considerar no solo el precio ofertado, sino también aspectos técnicos y operativos vinculados a la logística del GNL.

Este esquema se inscribe dentro de las reformas impulsadas por el Gobierno bajo la Ley Bases, que habilita la privatización de distintas actividades del sector energético. El objetivo central es reducir la participación estatal en operaciones comerciales que pueden ser ejecutadas por el sector privado.

El impacto en el mercado

Desde el Gobierno nacional sostienen que esta política permitirá mejorar la eficiencia en la gestión del GNL y optimizar los costos asociados a la importación de energía. La participación de empresas internacionales con experiencia en trading energético es vista como un factor clave en este proceso.

Sin embargo, el cambio también abre interrogantes sobre la evolución de los precios y la capacidad del mercado para garantizar el abastecimiento en condiciones competitivas. La transición hacia un modelo más privatizado será seguida de cerca por los distintos actores del sector energético.