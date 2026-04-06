Se presentaron dos ofertas para la operatoria privada de la importación de GNL

Se presentaron dos ofertas correspondientes al Sobre 1 (técnico) en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional que lleva adelante Energía Argentina (ENARSA) para seleccionar un agente comercializador–agregador a cargo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y su comercialización como gas regasificado en el mercado interno durante el período invernal, a través de la terminal de regasificación de Escobar .

De acuerdo con el cronograma vigente, la presentación del Sobre 2 (económico) se realizará el lunes 13 de abril a las 9:00, y su apertura tendrá lugar ese mismo día, también con transmisión por streaming del canal YouTube de ENARSA. La adjudicación, por su parte, está prevista para el martes 21 de abril, conforme el cronograma del proceso.

Esta licitación se inscribe en el proceso de privatización de activos y actividades de ENARSA conforme a lo establecido por la Ley Bases, avanzando en la desinversión de participaciones y operatorias comerciales que pueden ser realizadas por el sector privado.

Lo pagará la demanda

En dialogo con Más E, días atrás , la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, explicó las razones de la decisión. "En los últimos años, Enarsa importaba el GNL, lo regasificaba y lo vendía al sector de generación y al residencial a un precio subsidiado. Esa diferencia de costos la pagaba toda la sociedad a través de los impuestos. La política de este gobierno es que los precios reflejen los verdaderos costos del suministro en los picos de invierno, para que tanto industrias como usuarios residenciales y generadoras tomen decisiones eficientes de consumo", dijo.

GNL escobar regasificadora buques _ 2.jpg Un pasado marcado por las importaciones de GNL.

"Por mandato de la Ley Bases, Enarsa debe desprenderse de esta actividad comercial. Por eso, lanzamos una licitación bajo un mecanismo competitivo y transparente, donde se le fija un techo al margen de ganancia del importador", agregó la funcionaria nacional.

"Nosotros no licitamos un precio final cerrado, porque eso implicaría que nos cobren una prima de riesgo altísima. Lo que licitamos es el "plus" (expresado en dólares por millón de BTU) que el importador le va a cargar al precio internacional de referencia (como el TTF). Ese margen fijo debe cubrir el pago a Enarsa por el uso de la terminal de regasificación, los riesgos financieros y comerciales del importador, y su ganancia. El costo de la molécula será el precio internacional del momento, tal como ocurría cuando importaba Enarsa. Lo que se define ahora de forma competitiva es ese plus operativo", indicó Tettamanti.

Avanzan la venta de acciones estatales en Transener

Por otro lado, el próximo jueves 10 de abril se realizará la presentación y apertura de ofertas técnicas para la venta del paquete accionario que posee el Estado Nacional de CITELEC, sociedad controlante de TRANSENER.

Con este esquema, el Gobierno Nacional profundiza el camino de retirar al Estado de operatorias comerciales que el sector privado puede realizar con mayor eficiencia, reemplazando la intermediación estatal por competencia y reglas claras.