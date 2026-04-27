GNL: Las empresas que compiten por el crucial gasoducto de Vaca Muerta a la costa rionegrina

La industria energética aguarda con gran expectativa la resolución de una de las licitaciones más trascendentales del año. En los próximos días, el consorcio Southern Energy (SESA) definirá qué empresas se encargarán de la construcción del estratégico gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías (Río Negro), en una obra vital para viabilizar las exportaciones de GNL .

Se trata de una megaobra de US$ 1.300 millones, vital para viabilizar las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL). Con la compra de los caños ya cerrada a favor de la compañía india Welspun, la atención ahora se centra exclusivamente en quiénes ejecutarán la obra civil.

La puja por la obra civil del gasoducto de Vaca Muerta

Desde SESA —consorcio compuesto por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar (10%)— mantienen el hermetismo mientras evalúan la solidez de las garantías y afinan los números finales.

El proyecto, que debe arrancar a mediados de este año y estar operativo para el invierno de 2028, se divide en el tendido de 478 kilómetros de ductos (tres tramos) y la instalación de una planta compresora.

hilli episeyo3.jpg El buque de licuefacción “Hilli Episeyo” es uno de los proyectos de GNL para monetizar a Vaca Muerta.

La batalla por el caño principal

Tres alianzas compiten para quedarse con los tres renglones de 36 pulgadas:

El batacazo en puerta: La dupla Víctor Contreras - Sicim . Según informó el diario La Nación, habrían presentado la oferta más económica y podrían quedarse con el proyecto completo si logran que se aprueben sus garantías. Víctor Contreras es una histórica firma argentina especialista en ductos, mientras que Sicim es un gigante italiano con más de 10.600 empleados a nivel mundial que busca hacer pie en el país.

El favorito histórico: El consorcio Techint-Sacde . Son los actuales pesos pesados de la infraestructura energética local, responsables del gasoducto Perito Moreno y el oleoducto VMOS. Techint busca un triunfo tras el revés sufrido al perder la provisión de caños frente a la firma india, episodio que generó fricciones públicas con el Gobierno nacional.

El gigante que busca quebrar su mala racha: La UTE Pumpco-Bonatti-Contreras Hermanos. Pumpco es subsidiaria de MasTec (perteneciente a Jorge Mas, dueño del Inter Miami), una empresa que factura cerca de US$ 13.000 millones anuales en Estados Unidos. Sin embargo, acumula cinco derrotas consecutivas en licitaciones argentinas, habiendo sido superada previamente por la dupla Techint-Sacde.

La puja por la planta compresora

El cuarto renglón del proyecto corresponde a la planta compresora, pieza fundamental para optimizar el transporte. Por esta obra compiten de manera independiente OPS, Sacde, Pecom, Contreras Hermanos y Víctor Contreras.

En este apartado, fuentes de la industria aseguran que la empresa neuquina OPS se perfila como la favorita para quedarse con el contrato.

El objetivo final: llevar Vaca Muerta al mundo

En una primera instancia estival, las exportaciones de GNL se realizarán utilizando la capacidad ociosa del actual gasoducto San Martín.

Para septiembre de 2027 se espera la entrada en operación del primer buque licuefactor (Hilli Episeyo), y en 2028 se sumará una segunda embarcación (MKII). Con ambas unidades operativas en Río Negro y el nuevo gasoducto terminado, Argentina podrá despachar unos 27 millones de m³/d, garantizando la rentabilidad de todo el bloque exportador.

A futuro, el horizonte es tan amplio que fuentes del sector ya anticipan que, si avanzan otros proyectos de GNL en carpeta (como el de YPF, ENI y Adnoc), este gasoducto no será suficiente y será necesario construir uno aún mayor, de 48 pulgadas de diámetro, que sería histórico para Argentina por su evergadura sin precedente .