Southern Energy suma negociaciones con bancos internacionales para financiar el proyecto de GNL

Southern Energy avanzó con el FID para la instalación del segundo buque de licuefacción (FLNG) en Río Negro.

Southern Energy (SESA) , el consorcio que avanza con el desarrollo del primer proyecto de exportación de gas natural licuado ( GNL ) de Argentina , mantiene conversaciones con un grupo de bancos internacionales para acceder a un financiamiento cercano a los USD 1.000 millones. Los fondos estarían destinados al gasoducto, una obra clave que permitiría llevar el gas de Vaca Muerta hasta la costa atlántica. Entre las entidades involucradas figurarían JPMorgan Chase, Citigroup y Banco Santander.

Según información de la agencia Bloomberg, la operación se estructuraría como un préstamo sindicado y tendría como destinatario a SESA, el grupo liderado por Pan American Energy (PAE) , en un esquema similar al utilizado el año pasado para cerrar el financiamiento del oleoducto y el puerto de exportación de shale oil Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , actualmente en ejecución. De acuerdo al citado medio, las negociaciones continúan abiertas y no se descarta que nuevas entidades financieras se sumen al acuerdo antes de su cierre definitivo, ya que las condiciones finales aún se encuentran en debate.

Southern Energy y la apuesta por el gas de Vaca Muerta

SESA, el consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, busca desarrollar el potencial gasífero de Vaca Muerta a través de la primera terminal flotante de licuefacción de gas natural del país, que se instalará en el Golfo San Matías. Para alimentar esa infraestructura, se necesita de un gasoducto dedicado que conecte directamente la cuenca neuquina con el litoral marítimo, obra que sería financiada con el crédito en análisis.

El avance de estas negociaciones se da en un contexto de crecimiento de la producción no convencional y de mayor presencia del financiamiento externo en proyectos energéticos. El antecedente inmediato es el préstamo por USD 2.000 millones otorgado para el desarrollo del oleoducto VMOS, calificado por JPMorgan como el mayor financiamiento de infraestructura energética en la historia del país.

Inversión de largo plazo e impacto exportador

Southern Energy confirmó una inversión superior a los USD 15.000 millones para operar durante 20 años en el Golfo San Matías, con el objetivo de posicionar a la Argentina como un nuevo jugador relevante en el mercado global de GNL.

Según estimaciones del consorcio, entre 2027 y 2035 las exportaciones asociadas al proyecto podrían superar los USD 20.000 millones. Además, durante la fase de construcción se prevé la generación de unos 1.900 empleos directos e indirectos, con énfasis en la contratación de proveedores y mano de obra local, particularmente en la provincia de Río Negro.

El primer buque de licuefacción, el Hilli Episeyo, alquilado por el consorcio, tiene previsto iniciar operaciones hacia fines de 2027. El segundo, denominado MKII, se incorporaría aproximadamente un año después. En conjunto, ambas unidades alcanzarían una capacidad anual de 6 millones de toneladas de GNL.

La Resolución 559/2025 fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y otorga al proyecto de GNL los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios contemplados en el RIGI.

En agosto pasado, el consorcio de empresas avanzó con la decisión final de inversión (FID, según sus siglas en inglés) para la instalación del segundo buque en Río Negro. Se prevé una inversión estimada superior a 3.200 millones de dólares durante la primera fase (2024-2031) mientras que en la segunda etapa (2032-2035) asciende a casi 2.800 millones de dólares. De esta forma, se estima una inversión en las dos etapas de alrededor de 6.000 millones de dólares.

Acuerdo con Alemania para exportar GNL

En diciembre, SESA y la empresa estatal alemana SEFE (Securing Energy for Europe) firmaron un acuerdo marco de largo plazo para la venta de gas natural licuado. Se trata de la operación de exportación de GNL más relevante en la historia nacional, tanto por volumen como por duración.

El Heads of Agreement establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante un período de ocho años. Las exportaciones comenzarán a fines de 2027, coincidiendo con el inicio de operaciones del Hilli Episeyo en el Golfo San Matías.

De acuerdo con proyecciones del consorcio, y en función de la evolución de los precios internacionales, el contrato podría generar ingresos superiores a los USD 7.000 millones.

Desde el punto de vista logístico, el volumen comprometido con Alemania representa más del 80% de la capacidad anual del primer buque licuefactor, estimada en 2,45 millones de toneladas, y más del 30% de la capacidad total prevista para el proyecto completo con ambas unidades operativas.