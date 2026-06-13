La principal amenaza de Vaca Muerta: los límites físicos y financieros que amenazan el despegue exportador

El boom de Vaca Muerta borró el crónico déficit comercial energético y consolidó al país como un exportador neto con un superávit robusto. Sin embargo, detrás de los récords, la industria advierte los obstáculos para la etapa de expansión. En un reciente debate organizado por el Mercado Electrónico de Gas (MEGSA), Carlos Ormaechea (presidente de la CEPH) y Nicolás Arceo (director de la consultor Economía y Energía) destacaron que, para transformar los recursos en dólares, el sector debe ejecutar un salto de escala que choca contra sus propios límites físicos, logísticos y financieros.

La industria ha fijado su objetivo inmediato en el “escenario acelerado”: consolidar una producción de 1,7 millones de barriles diarios de crudo y cerca de 300 millones de m³ de gas hacia el año 2030. Con la reciente disparada de los precios internacionales tras el conflicto en Irán, este rum up productivo podría inyectar un superávit comercial neto de casi 49.000 millones de dólares anuales a mediados de la próxima década.

El problema radica en el precio de admisión. Alcanzar estas metas exige duplicar el ritmo de inversiones históricas, lo cual requiere un flujo constante de unos 25.000 millones de dólares anuales entre 2027 y 2030. Aquí aparece la primera gran restricción económica: la insuficiencia del flujo de caja de las compañías operadoras. La velocidad que demanda el desarrollo no puede autofinanciarse con la venta de la producción actual.

El cash flow no alcanza

Carlos Ormaechea fue categórico: ”Los cash flows generados por la propia inversión no van a alcanzar en ningún caso para financiar el delta de inversiones que se necesita para que esto ocurra. Vamos a tener que seguir aumentando el financiamiento neto para el sector”.

Esta dependencia absoluta del crédito internacional coloca a la Argentina en una posición vulnerable debido al costo del dinero. Al convertirse en un proyecto de exportación a gran escala, Vaca Muerta compite contra los operadores más eficientes del planeta como el Permian de EE.UU.

bypass de Añelo El bypass de Añelo, a punto de terminarse. (Imagen: Gobierno de Neuquén)

”Esta es una industria muy capital intensiva, donde toda la plata hay que ponerla antes de producir el primer barril. Estamos compitiendo con los muy buenos del mundo y este es un factor donde somos poco competitivos: en el costo de capital”, advirtió el presidente de la CEPH.

En este punto, herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) resultan indispensables para nivelar la cancha fiscal y cambiaria frente al resto del mundo, al mitigar el peso financiero del IVA técnico inicial y asegurando el libre acceso a divisas.

El límite terrestre

Si el financiamiento es el límite abstracto de Vaca Muerta, el asfalto es su límite físico. El salto de actividad provocó un colapso en la red vial de Neuquén y Río Negro, que se traduce en accidentes, horas muertas de operarios atrapados en rutas colapsadas y demoras críticas en la llegada de insumos a Añelo.

Ante este panorama, el gobierno neuquino recurrió a mecanismos de financiamiento público-privado heterodoxos. Un consorcio de diez compañías operadoras conformó un fideicomiso para financiar y ejecutar de forma directa un bypass vial de 60 kilómetros de pavimentación en Añelo. Asimismo, avanzan en acuerdos para pavimentar rutas, adelantando capital que luego recuperarán mediante esquemas de peajes o compensaciones sobre las regalías hidrocarburíferas.

El funcionamiento diario del shale exige una precisión extrema en el movimiento de materiales, donde dos insumos determinan el costo del upstream: los equipos de perforación y la arena de fractura.

En el plano del equipamiento, Nicolás Arceo repasó las métricas físicas indispensables y señaló la necesidad de incrementar exponencialmente los pozos enganchados. Esto choca con la escasez de torres de perforación de alta potencia en el país. Históricamente, la desconfianza macroeconómica impidió que las empresas de servicios internacionales trajeran nuevos equipos, forzando a las propias petroleras operadoras a asumir el costo de capital de importarlos directamente para no frenar la actividad.

Por el lado de las arenas de fractura, el flete terrestre representa una gran ineficiencia. Históricamente se utiliza arena de Entre Ríos (de excelente calidad técnica), pero su traslado terrestre por más de mil kilómetros encarece cada etapa de fractura. Para mitigar esto, comenzó el desarrollo de canteras de cercanía en Neuquén. No obstante, Ormaechea detalló que estas muestran un comportamiento mecánico diferente bajo presión. Mientras algunas operadoras reportan resultados satisfactorios, otras mantienen la preferencia por el insumo litoraleño. El consenso indica que la cuenca deberá convivir con un mapa mixto de abastecimiento.

”Es un proyecto desafiante, posible, pero no le sobra nada. Tenemos que hacer todo bien para que lo que mostramos ahí adelante finalmente sea ejecutado. Se necesita pensar que esto no es una fiesta, que acá sobra y hay para repartir para todos. Tenemos que hacer todo bien, todo rápido, y entonces sí podremos disfrutar de esos números para todo el país”, dijo el titular de la CEPH.