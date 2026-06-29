Mendoza: Descubren indicios de vanadio, uranio y cobre en el proyecto Huemul

Baterías de flujo redox de vanadio (VRFB) almacenan energía de fuentes renovables por más de 20 años con alta confiabilidad.

Jaguar Uranium detectó indicios de vanadio durante su campaña de exploración en el proyecto Huemul, ubicado en Malargüe ( Mendoza ) . La empresa también identificó señales de uranio y cobre en este yacimiento histórico. Aunque aún faltan los resultados de laboratorio, el hallazgo posiciona al vanadio como un elemento clave para la minería local.

La compañía recolectó 200 muestras de roca en los sectores más prometedores del yacimiento. Las observaciones de campo resultan consistentes con la presencia de estos tres minerales. Los análisis de laboratorio determinarán la ley y la continuidad de la mineralización.

En este punto, las preguntas clave son: ¿Qué es el vanadio? ¿Por qué es tan importante el descubrimiento? Para empezar, se trata de un metal de transición. En la naturaleza rara vez aparece en estado puro. Normalmente forma parte de distintos minerales o se obtiene como subproducto de la explotación de otros metales, especialmente del hierro y, en algunos casos, del uranio.

En Huemul, su presencia asociada al uranio y al cobre no sorprende. Jaguar Uranium ya había señalado que se trata de un distrito con mineralización polimetálica del tipo uranio-vanadio-cobre, un modelo geológico conocido en distintas partes del mundo.

Cerca del 85% del vanadio producido en el mundo termina en la industria del acero. Con pequeñas cantidades de este metal se fabrican aceros mucho más resistentes, livianos y duraderos. Estos aceros se utilizan en: Estructuras para edificios y puentes; caños para petróleo y gas; herramientas industriales; ejes, engranajes y componentes automotrices; infraestructura ferroviaria e industria aeroespacial

Su incorporación mejora la resistencia al desgaste, la corrosión y la fatiga, lo que lo convierte en un insumo muy valorado por la siderurgia.

image Indicios de vanadio detectados en el histórico proyecto Huemul, Malargüe. Muestras recolectadas por Jaguar Uranium.

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Almacenamiento de energía

Aunque la siderurgia sigue siendo su principal destino, el vanadio gana protagonismo en el almacenamiento de energía. En los últimos años se expandieron las baterías de flujo redox de vanadio (VRFB), tecnología diseñada para almacenar grandes cantidades de electricidad generada por parques solares y eólicos.

Estas baterías no están pensadas para vehículos eléctricos, sino para estabilizar redes eléctricas y acompañar el crecimiento de las energías renovables. Entre sus ventajas destacan una vida útil que puede superar los 20 años, la posibilidad de realizar miles de ciclos de carga sin degradación significativa y un menor riesgo de incendio respecto de otras tecnologías.

El avance de la transición energética llevó a distintos países a incorporar el vanadio en sus listas de minerales críticos o estratégicos. Su importancia para la industria y la seguridad energética es clave.

La producción mundial se concentra en pocos países: principalmente China, Rusia y Sudáfrica, que reúnen la mayor parte de la oferta global. Esta concentración explica el interés por desarrollar nuevos proyectos en otras regiones.

Implicancias del hallazgo en Huemul

Jaguar Uranium fue prudente en sus declaraciones. La empresa aclaró que las observaciones realizadas durante la campaña de campo son únicamente visuales. Todavía no es posible sacar conclusiones sobre la calidad o el potencial económico del depósito.

Las 200 muestras ya fueron enviadas a laboratorio. Los ensayos determinarán si la presencia de uranio, cobre y vanadio tiene continuidad, qué concentración presenta cada mineral y si el proyecto posee potencial para avanzar hacia etapas más avanzadas de exploración.

De confirmarse los resultados positivos, Huemul sumaría un nuevo componente estratégico a un distrito conocido históricamente por su vínculo con el uranio. De esta forma, podría posicionarse como fuente potencial de minerales clave para la industria y la transición energética en Mendoza.