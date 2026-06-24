Nuevos parques solares en Argentina: ¿Cuánta energía aportarán?

Esta semana, la Secretaría de Energía de Argentina habilitó la incorporación de dos nuevos parques solares fotovoltaicos al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) , ubicados en las provincias de La Rioja y Mendoza . En conjunto, ambas instalaciones aportarán 105,36 megavatios (MW) al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) , reforzando la capacidad de generación renovable del país.

El primero de los dos proyectos se denomina "Arauco Solar V" y pertenece a la empresa Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. , con sede en la provincia de La Rioja. La planta contará con una capacidad instalada de 79,92 MW y se conectará al sistema eléctrico nacional a través de las barras de 132 kilovoltios (kV) de la Estación Transformadora Arauco II, bajo jurisdicción de la empresa Transnoa S.A.

Se trata del proyecto de mayor envergadura de los dos habilitados, y su puesta en marcha representa un aporte significativo para la red eléctrica del noroeste argentino, una región con alta irradiación solar y creciente desarrollo en energías limpias.

El segundo parque, denominado "Costa de Araujo", es propiedad de la firma AFR Solar S.A. y se localiza en el departamento de Lavalle, en la provincia de Mendoza. Operará con una potencia de 25,44 MW, cifra que difiere de la capacidad originalmente solicitada por la empresa, que era mayor. La resolución oficial formaliza este ajuste y establece los valores definitivos autorizados.

La conexión al sistema nacional se realizará a través de las barras de 66 kV de la nueva Estación Transformadora Costa de Araujo, bajo jurisdicción de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza Sociedad Anónima (Edem S.A.)

Energía solar de Argentina

La medida quedó formalizada el martes 23 de junio de 2026 mediante las Resoluciones 138/2026 y 139/2026 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial de la Nación.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) verificó que ambas empresas cumplen con los requisitos técnicos exigidos para operar dentro del MEM. Además, las resoluciones establecen expresamente que los sobrecostos o penalidades derivados de eventuales indisponibilidades técnicas de cada parque correrán por cuenta de la empresa titular del proyecto, garantizando así que el riesgo operativo no recaiga sobre el sistema en su conjunto.

La incorporación de estos dos parques se inscribe en un proceso de expansión gradual, pero sostenida de la generación solar en Argentina. El país cuenta con zonas de muy alta irradiación solar, especialmente en el norte y el oeste, lo que convierte a provincias como La Rioja, Mendoza, San Juan y Jujuy en territorios estratégicos para el desarrollo fotovoltaico.

La suma de 105,36 MW de nueva capacidad instalada contribuye a diversificar la matriz energética nacional, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia los compromisos de generación renovable asumidos por el país en el marco de sus políticas energéticas y climáticas.

FUENTE: Noticias Argentinas