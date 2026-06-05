Genneia puso en marcha la última etapa del Parque Solar San Rafael

Genneia anunció la entrada en operación comercial de la última etapa del Parque Solar San Rafael , en la provincia de Mendoza , alcanzando así su potencia de diseño de 180 MW. El proyecto demandó una inversión de 180 millones de dólares y se posiciona como una pieza clave para abastecer la creciente demanda corporativa de energía limpia a través de contratos de largo plazo en el Mercado a Término de Energías Renovables ( MATER ).

Con este hito, los desembolsos de la firma en territorio mendocino superan los U$S 430 millones, distribuidos en tres activos solares operativos que suman 450 MW de capacidad total. Esta oferta está dirigida a grandes usuarios industriales y proyectos mineros que requieren energía competitiva, libre de emisiones, y para cumplir con estándares internacionales de sustentabilidad.

Emplazado sobre un predio de 500 hectáreas en el distrito de 25 de Mayo, el parque incorpora 400.000 módulos solares bifaciales de alta eficiencia. El complejo producirá anualmente más de 500.000 MWh (equivalente al consumo de 135.000 hogares), evitando la emisión de 230.000 toneladas de CO2 al año. La fase constructiva requirió una dotación de más de 300 trabajadores en su pico de actividad.

“La entrada en operación plena de un nuevo parque solar en Mendoza refleja la transición energética que efectivamente está abordando la provincia, con planificación que surge de la sinergia entre la visión del regulador, junto a la inversión y eficiencia del sector”, afirmó Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza y agregó que este hito “reafirma el posicionamiento de Mendoza como una provincia modelo en energías renovables”.

Bernardo Andrews, CEO de Genneia, destacó el foco comercial del proyecto: “La habilitación comercial de San Rafael ratifica nuestra capacidad de ejecución a gran escala. Este activo suministrará energía eficiente a la industria argentina, con especial foco en el sector minero de la región, que demanda soluciones de provisión de energía eficiente y competitiva al tiempo que ofrece descarbonización del consumo para viabilizar sus operaciones en los mercados globales”.

Parque Solar San Rafael - Genneia Renovables energía (1)

Energía renovable para impulsar el crecimiento

Durante la etapa de construcción, la obra movilizó a más de 300 trabajadores en su pico de actividad, generando empleo y movimiento económico en la región.

La incorporación de nueva generación renovable adquiere especial relevancia en el contexto del crecimiento de sectores estratégicos como la minería, que requiere cada vez más disponibilidad de energía competitiva para abastecer proyectos de exploración, construcción y producción.

El acceso a energía limpia constituye además un factor determinante para el cumplimiento de estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cada vez más exigidos por los mercados internacionales y por los organismos de financiamiento que acompañan el desarrollo de grandes proyectos productivos.

En este escenario, Mendoza avanza en la construcción de una oferta energética capaz de acompañar el crecimiento de la actividad minera y de otros sectores industriales, fortaleciendo su competitividad y generando nuevas oportunidades de inversión.

El Quemado YPF Luz renovables energía solar paneles fotovoltaicos (1)

Una estrategia integral en Mendoza

La puesta en funcionamiento de San Rafael se suma a otros proyectos estratégicos incorporados recientemente al sistema eléctrico provincial, entre ellos El Quemado, inaugurado recientemente en el departamento de Las Heras, y el Parque Solar Anchoris, en Luján de Cuyo, con 180 MW.

Actualmente Mendoza suma 774,4 MW de capacidad instalada con los distintos parques solares que tiene en funcionamiento en el territorio provincial. En línea con este crecimiento en energías limpias, se proyecta superar los 1000 MW al 2030 con proyectos en carpeta como el Parque Solar Mendoza Sur, también de Genneia.

El crecimiento de la generación eléctrica se complementa con uno de los programas de infraestructura energética más importantes de los últimos años. Entre las obras actualmente en marcha se destacan la Estación Transformadora Valle de Uco, la Estación Transformadora Mendoza Norte y la obra Marcado-La Dormida, además del reciente inicio del proceso licitatorio para una nueva línea de alta tensión de 132 kV que conectará San Rafael con General Alvear.

Estas inversiones permitirán ampliar la capacidad de transporte eléctrico, mejorar la confiabilidad del sistema y generar las condiciones necesarias para incorporar nuevos proyectos de generación renovable en todo el territorio provincial.

De esta manera, Mendoza continúa consolidando una política energética basada en la expansión de la generación limpia, la modernización de la infraestructura eléctrica y la articulación entre los sectores público y privado.