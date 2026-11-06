Venezuela: una petrolera de India busca operar dos proyectos y cobrar US$500 millones

La petrolera estatal india Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) espera conseguir en los próximos 3 a 6 meses los derechos para operar dos proyectos de petróleo en Venezuela . La empresa mantiene conversaciones con las autoridades del país y de Estados Unidos para modificar las condiciones de su participación en los yacimientos San Cristóbal y Carabobo 1.

El objetivo es pasar de ser inversora a tener a su cargo la gestión de los proyectos y la venta del crudo que producen. Así lo informó el director financiero de ONGC, Anupam Agarwal , durante una conferencia con analistas realizada este viernes, según publicó Reuters.

La operación también está vinculada con una deuda que supera los US$500 millones. Ese es el monto que ONGC Videsh, la filial internacional de la compañía india, tiene pendiente de cobro en dividendos por sus participaciones en los dos activos. Agarwal explicó que esa cifra se ajustará cuando se cierren los nuevos acuerdos operativos.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Oil and Natural Gas Corp's (ONGC) aparece junto a una carretera en Ahmedabad, India. 6 de septiembre de 2016. REUTERS/Amit Dave/Archivo

Qué participación tiene India en los proyectos de Venezuela

Los dos desarrollos en Venezuela tienen esquemas de participación diferentes. En San Cristóbal, ONGC posee el 40% y la estatal venezolana PDVSA tiene el resto. La compañía india espera quedarse con la operación completa del proyecto.

En Carabobo 1, en cambio, la gestión sería compartida con otros inversores. Las empresas indias tienen en conjunto una participación del 18%, mientras que la española Repsol cuenta con el 11%, de acuerdo a información de la citada agencia.

El nuevo acuerdo también podría abrirle a ONGC la posibilidad de ingresar en otros desarrollos petroleros del país. Según explicó Agarwal, las condiciones que negocia la compañía incluyen una cláusula que le permitiría adquirir participaciones en nuevos yacimientos venezolanos.

Venezuela: ONGC busca recuperar US$500 millones y asumir la operación de dos campos. REUTERS/Carlos García Rawlins

El regreso de las petroleras extranjeras a Venezuela

Las negociaciones se producen en un momento en que la industria petrolera venezolana busca recuperar actividad y atraer capital extranjero. El sector arrastra años de caída de la producción, problemas de infraestructura y falta de inversiones, en un escenario condicionado además por las sanciones impuestas por Estados Unidos a PDVSA.

Las restricciones limitaron las operaciones de la estatal y las posibilidades de comercializar el crudo venezolano en los mercados internacionales. Por eso, cualquier modificación en las condiciones de participación de las compañías extranjeras depende también de los permisos y acuerdos que se alcancen con Washington.

La reapertura del sector ya empezó a traducirse en movimientos de otras compañías internacionales. Chevron, Eni, Repsol, Weatherford, Baker Hughes y SLB están entre las empresas que avanzaron con acuerdos, planes de expansión o incorporación de personal para retomar operaciones en el país. También, hay gestiones de compañías que buscan ingresar o ampliar sus activos, como ExxonMobil y GeoPark.