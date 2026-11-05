Otro gigante de servicios petroleros prepara su regreso a Venezuela con un contrato plurianual

La compañía estadounidense Nabors Industries prepara su regreso a las operaciones de perforación en Venezuela . La firma acordó desplegar un equipo en el país a comienzos de 2027, a partir de un contrato plurianual que representa un nuevo paso en sus planes de negocios en el mercado petrolero del país sudamericano.

La información fue incluida en el reporte de resultados del tercer trimestre de 2026 de la compañía. Durante una conferencia con inversores, el presidente ejecutivo de Nabors, Anthony Petrello, precisó que la empresa trasladará a Venezuela un taladro que actualmente se encuentra inactivo en Estados Unidos para cumplir con los plazos previstos por el cliente.

El acuerdo tendrá una duración de varios años, aunque la compañía no identificó al contratante ni precisó en qué bloque o área petrolera trabajará el equipo.

Nabors reactiva sus planes en Venezuela y llevará un equipo de perforación desde Estados Unidos

"Nabors firmó un contrato plurianual para desplegar una plataforma de perforación en Venezuela a principios de 2027. Este despliegue marcará el regreso de Nabors a las operaciones de perforación en el país", señaló la empresa en su informe.

Nabors se suma a la reactivación de la actividad petrolera en Venezuela

Según publicó The Daily Journal, la operación se concretará pese a que Nabors ya cuenta con cinco equipos de perforación inactivos dentro de la nación.

Durante la presentación de los resultados trimestrales, Petrello se refirió al nivel de actividad del mercado venezolano. Según indicó, actualmente hay nueve taladros en operación en el país, mientras que Nabors mantiene en seguimiento más de 20 oportunidades comerciales adicionales.

La compañía busca avanzar en nuevos contratos, aunque supeditó una mayor participación a que las condiciones comerciales de los acuerdos se ajusten a sus requisitos.

Tras el levantamiento de las sanciones de EE.UU, Venezuela incrementa su producción de petróleo.

El regreso de Nabors se produce en un contexto en el que Venezuela busca recuperar su capacidad de perforación para sostener un incremento de la producción de petróleo. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hidrocarburos, el país necesitaría contar con 93 taladros hasta 2028 para impulsar su actividad petrolera. En ese escenario, la incorporación de nuevos equipos y la reactivación de servicios de perforación aparecen como factores necesarios para ampliar el desarrollo de los yacimientos.

El contrato firmado por Nabors establece un compromiso concreto de actividad para 2027, aunque todavía resta conocer el destino del equipo y las condiciones operativas en las que se desarrollará el trabajo.

La presencia de Nabors en Argentina y su postura sobre Malvinas

El movimiento de Nabors en Venezuela también se produce mientras la compañía mantiene operaciones en otros mercados de la región, entre ellos Argentina, donde tiene presencia a través de su filial Nabors International Argentina S.R.L. y presta servicios a la industria hidrocarburífera.

En octubre, la empresa comunicó a MásE su decisión de no participar en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. La definición quedó expresada en un comunicado en el que la firma ratificó su adhesión al marco normativo argentino. "En línea con este compromiso y con el marco legal establecido por la Ley N.º 26.659, modificada por la Ley N.º 26.915, y el Decreto N.º 868/2026, Nabors International Argentina S.R.L. no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación para la prestación de servicios de perforación destinados a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes", sostuvo la compañía.

En el mismo documento, Nabors destacó la continuidad de sus actividades en el país y su vínculo con el desarrollo de los hidrocarburos argentinos, particularmente en Vaca Muerta.