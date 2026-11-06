Chile propone sacar los minerales de Argentina por el Pacífico

Los yacimientos argentinos de litio y cobre, como josemaría (foto) atraen la mirada del empresariado chileno.

El empresariado de Chile propuso a la Casa Rosada un plan ambicioso para aprovechar el crecimiento de la minería de Argentina. El país cuenta con grandes yacimientos de litio, cobre , oro, plata y otros minerales, con una demanda internacional creciente.

De hecho, la minería es uno de los “ganadores” del modelo del presidente Javier Milei: subió 9,5% interanual en abril . Las exportaciones del sector acumulan US$4.742 millones en lo que va de 2026, casi 75% más que en el mismo período de 2025.

En este contexto, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile, planteó la lógica de la propuesta ante el diario Clarín. La entidad reúne a las grandes compañías que producen en el país trasandino, y sus socias representan el 94% del cobre chileno.

“Lo lógico sería buscar alianzas con proveedores industriales en Chile que ya saben hacer minería, y aprovechar las capacidades argentinas para hacer minería e industria. Ahí está la veta: salir de la mirada proteccionista de ‘esto lo hacemos nosotros, todo nosotros’”, señaló Villarino.

El dirigente reconoció el trabajo argentino de los últimos años. Según dijo, “está despertando interés en inversión”, pero advirtió que tener los recursos no es suficiente. "El mundo que no ha hecho minería nunca piensa que, por el hecho de tener los recursos, tiene solucionado el camino para hacer minería", aclaró.

Una alianza con Estados Unidos

Por su parte, la gerente general de AmCham Chile, Fernanda Soza, planteó una alianza entre Argentina, Chile y Estados Unidos para desarrollar infraestructura minera, sistemas de abastecimiento de agua y corredores logísticos.

Soza sostuvo que Chile puede “dar cátedra” a Argentina en infraestructura, experiencia minera y vínculos comerciales con Estados Unidos. Ese conocimiento facilitaría la exportación de minerales argentinos a través del océano Pacífico.

“Es mucho más práctico para Argentina sacarlos por el Pacífico”, afirmó Soza, en referencia al uso de corredores logísticos chilenos para transportar la producción de territorio argentino.

Agua y logística, las clave

Según las declaraciones de Soza, los proyectos mineros argentinos requieren suministro de agua para sus operaciones y la infraestructura necesaria para llevar su producción a los mercados internacionales.

El reparto de roles sería el siguiente: Chile aportaría su experiencia en infraestructura minera; y Estados Unidos podría invertir en sistemas de conducción de agua, caminos y otras instalaciones estratégicas.

En la actualidad, industrias y pymes argentinas buscan mercados en los proyectos vinculados al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Este marco fue creado por la Ley 27.742 (Ley Bases) para atraer proyectos de gran escala, nacionales y extranjeros.