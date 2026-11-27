Arminera 2027: Anuncia la Ronda de Desarrollo de Proveedores para fortalecer la cadena de valor minera.

La minería argentina ya mira hacia mayo de 2027. Arminera, la exposición que reúne a los máximos protagonistas de la minería local e internacional, abrió la convocatoria para su Ronda de Desarrollo de Proveedores , un espacio que busca fortalecer la cadena de valor de la industria.

Arminera 2027 ya está en marcha y se prepara para reunir a los referentes del sector. La exposición se realizará del 18 al 20 de mayo de 2027 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires , en un contexto de expansión de la industria en Argentina.

Alejandra Cardona, Directora Ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), expresó que “esta Arminera se da en un momento clave de la industria, donde su crecimiento deja de ser potencial y comienza a concretarse. Para CAEM, esta edición tiene además un significado especial, ya que coincide con la celebración de nuestros 70 años de historia. Arminera será una oportunidad no solo para proyectar el futuro de la industria, sino también para poner en valor el camino recorrido”.

Participación: Socias de CAEM pueden postular representantes, enfocándose en encuentros de negocios entre yacimientos y expositores.

Convocatoria abierta

Los organizadores abrieron la convocatoria a las empresas mineras interesadas en participar de la Ronda de Desarrollo de Proveedores, que tendrá lugar durante los tres días de la exposición. En esta primera etapa, las compañías socias de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) pueden postular a sus representantes mediante un formulario en línea.

La iniciativa busca promover encuentros de negocios entre los yacimientos mineros y los expositores del evento, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor de la industria.

La Ronda es exclusiva para los expositores de Arminera. Su propósito consiste en generar encuentros de negocios entre proveedores y yacimientos mineros operativos de la región. El formato pone frente a frente a quienes ofrecen bienes y servicios y a las operaciones en funcionamiento, durante las tres jornadas de la muestra.

Arminera 2027 también crecerá en superficie. La exposición ocupará los tres pabellones de La Rural y la pista central, que alojará la Plaza de Máquinas, donde se exhibirán equipos y maquinaria de gran porte.

La comercialización avanza con éxito y ya quedan muy pocos espacios disponibles para las empresas interesadas en exponer.

Arminera 2027: Anuncia la Ronda de Desarrollo de Proveedores para fortalecer la cadena de valor minera.

Las cifras de la edición 2025

Según informaron los organizadores (CAEM y Messe Frankfurt Argentina), en la edición 2025 se concretaron más de 3.700 reuniones, el doble que en la edición anterior. Para 2027, la expectativa indica que la cifra seguirá en aumento.

Esa proyección acompaña la evolución de la industria, que demanda una red de proveedores cada vez más amplia y calificada para acompañar el desarrollo de los nuevos proyectos.

Contexto de Crecimiento: La industria minera argentina proyecta exportaciones récord y un aumento significativo en inversiones.

Un sector que crece: las proyecciones

El contexto acompaña. Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron USD 4.742 millones en el primer semestre de 2026, el nivel más alto para un primer semestre desde que existen estadísticas comparables. El dato surge de un relevamiento conjunto de CAEM y la Bolsa de Comercio de Rosario, difundido por Infobae el 17 de septiembre de 2026. La cifra más que duplica el récord previo, fijado en 2011, y crece casi 75% frente al primer semestre de 2025.

El mismo informe señala que, de sostenerse esa trayectoria, las ventas externas del sector llegarían a USD 18.500 millones en 2030 y a USD 35.000 millones en 2035. Otra proyección, del Banco Central de la República Argentina (BCRA), estima que las exportaciones mineras pasarán de USD 6.067 millones en 2024 a USD 15.605 millones en 2030, casi el triple (El Economista, octubre de 2025). Las estimaciones difieren según la fuente, pero coinciden en la dirección.

La inversión acompaña ese rumbo. Según datos del BCRA, el stock de inversión extranjera directa en minería alcanzó USD 24.849 millones a marzo de 2026, frente a USD 12.402 millones en marzo de 2024. Además, se presentaron unos USD 40.000 millones en proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): USD 21.000 millones ya cuentan con aprobación y USD 19.000 millones están pendientes. En ese escenario, el litio se consolidó como segundo mineral exportador, con cerca de una cuarta parte del total semestral, y el sector identifica al cobre como el gran protagonista de los próximos años.