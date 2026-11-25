El índice de minas y canteras llegó a 139,1 puntos, contra 125,2 de septiembre de 2025.

El sector de "Explotación de minas y canteras" - que incluye extracción de petróleo crudo y gas natural, y de minerales- registró un crecimiento interanual del 11,1% en septiembre de 2026, mientras que "Electricidad, gas y agua" avanzó 4%. Los datos surgen del último informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC y muestran el desempeño positivo de dos actividades vinculadas al entramado energético y productivo, en un mes marcado por la caída de la economía en su conjunto.

El comportamiento de estos sectores contrastó con el resultado general de la actividad económica. Según el organismo estadístico, el EMAE registró en septiembre una contracción interanual del 1,2% , aunque mostró una recuperación del 1,1% respecto de agosto , al considerar la medición desestacionalizada.

En ese escenario, la actividad extractiva volvió a destacarse entre los rubros con mayor crecimiento. Explotación de minas y canteras encabezó el desempeño sectorial, con una suba del 11,1% respecto de septiembre de 2025. Por su parte, Electricidad, gas y agua presentó un incremento del 4% interanual, consolidando también un resultado positivo.

La actividad extractiva

El avance del 11,1% de Explotación de minas y canteras ubicó a este sector entre los principales motores de crecimiento de la actividad económica durante septiembre. Se trata de uno de los resultados más relevantes del informe, especialmente por su vinculación con las actividades productivas de extracción de recursos naturales.

La evolución del rubro adquiere particular interés para la industria de los hidrocarburos, dado que la actividad petrolera y gasífera forma parte del universo de actividades extractivas comprendidas en esta clasificación estadística. Sin embargo, el indicador del INDEC corresponde al conjunto de Explotación de minas y canteras y no discrimina, en este resultado, cuánto del crecimiento corresponde específicamente al petróleo y al gas.

El dato de septiembre también permite observar la continuidad de una variación interanual positiva para el sector. En los primeros meses de 2026, la actividad había registrado incrementos de distinta magnitud. En marzo alcanzó una suba del 16,4%, mientras que en abril avanzó 17,1% y en mayo, 16,2%. En junio el crecimiento fue del 15,8%, en julio del 8,9% y en agosto del 11,1%.

De esta manera, septiembre mantuvo el mismo porcentaje de crecimiento interanual que agosto, con un avance del 11,1%. La comparación permite identificar un desempeño positivo del sector a lo largo de los meses relevados, aunque con variaciones en la intensidad de las subas.

Números positivos para "Electricidad, gas y agua"

El segundo indicador de interés para el sector energético fue el de Electricidad, gas y agua -que se enfoca en la provision de los tres servicios básicos- registró una expansión interanual del 4% en septiembre.

El resultado se ubicó por debajo del crecimiento de "Explotación de minas y canteras", pero también se mantuvo en terreno positivo, en contraste con varios de los principales sectores de la economía que mostraron retrocesos durante el mes.

La evolución de esta actividad presentó variaciones a lo largo de 2026. En enero había registrado una caída del 2,5% interanual y en febrero, del 5,8%. En marzo pasó a terreno positivo, con un incremento del 5,8%, y en abril alcanzó una suba del 6,9%. En mayo avanzó 9,1%, mientras que en junio registró una variación negativa del 0,2%.

Durante el segundo semestre, el indicador volvió a mostrar resultados positivos: creció 2,4% en julio, 4,5% en agosto y 4% en septiembre.

La trayectoria refleja que, después de las caídas registradas al comienzo del año, el sector logró sostener variaciones interanuales positivas durante los últimos meses informados por el INDEC.

El contraste

El crecimiento de las actividades extractivas y de electricidad, gas y agua se produjo en un contexto de contracción de la actividad económica general. El EMAE registró en septiembre una baja del 1,2% interanual, con un comportamiento dispar entre los distintos sectores que integran el indicador.

De acuerdo con el informe oficial, cinco sectores registraron subas respecto de igual mes de 2025. Además de Explotación de minas y canteras y Electricidad, gas y agua, se destacó Construcción, con un incremento del 3,5% interanual.

Estas tres actividades tuvieron, a su vez, las mayores incidencias positivas sobre el resultado general. En conjunto, aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

En sentido contrario, diez sectores presentaron caídas. La más pronunciada correspondió a Pesca, con un retroceso del 48,6% interanual. También se registraron bajas en Intermediación financiera, del 11,5%, e Industria manufacturera, del 1,8%.

Estos tres sectores tuvieron las mayores incidencias negativas y, en conjunto, restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

La recuperación que no modificó la tendencia

Más allá de la comparación interanual, el informe del INDEC también mostró una mejora de la actividad económica respecto del mes previo. En septiembre, el EMAE desestacionalizado aumentó 1,1% frente a agosto.

Sin embargo, la medición de tendencia-ciclo no registró variaciones y permaneció en 0% respecto del mes anterior. Este indicador refleja la evolución subyacente de la actividad, sin los movimientos asociados a factores estacionales o irregulares.

En cuanto al acumulado del año, el cuadro general del EMAE informó un crecimiento del 1% en los primeros nueve meses de 2026, en comparación con igual período del año anterior.

Los resultados de septiembre dejaron así un escenario de comportamientos diferenciados: mientras el nivel general de actividad mostró una contracción interanual, Explotación de minas y canteras y Electricidad, gas y agua mantuvieron tasas de crecimiento positivas. Para la industria energética, el dato más destacado fue el avance del sector extractivo, que volvió a ubicarse entre las actividades de mayor expansión dentro de la medición oficial.

FUENTE: INDEC