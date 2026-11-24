Industria nacional: Cacmi alerta por la limitada participación local en la fabricación de campamentos modulares para proyectos mineros en Argentina.

La construcción modular argentina reclama un lugar en la cadena de valor de la minería . La Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industrializada ( Cacmi ) expresa su preocupación por la limitada participación de la industria nacional en la fabricación de los campamentos de los grandes proyectos mineros del país. El caso testigo es Vicuña .

Durante 2026, el megaproyecto de cobre sanjuanino avanzó con adjudicaciones para construir aproximadamente 45.000 m² de campamentos modulares . Según estimaciones relevadas por Cacmi , el reparto de la fabricación sería este:

30.000 m² en China , a través de PowerChina y Beijing Chengdong.

, a través de PowerChina y Beijing Chengdong. 10.000 m² en Chile , por Tecnofast.

, por Tecnofast. 5.000 m² en Argentina, por Modular Homes.

Con esos valores, aproximadamente el 89% de los campamentos modulares se fabricaría fuera del país y apenas el 11% en Argentina. Para la Cámara, la situación representa "una enorme oportunidad perdida" para el desarrollo de la industria nacional.

Las empresas argentinas RAFA y BMI Constructora participarían principalmente en las obras civiles y las tareas de montaje. No intervendrían en la fabricación industrial de los módulos que se adjudicaron en el exterior. La participación local, entonces, se concentra en la etapa de instalación y no en la producción de los módulos.

Una industria con capacidad instalada

Cacmi sostiene que el país cuenta con más de 100 empresas vinculadas a la construcción modular e industrializada. Esas compañías invirtieron en plantas industriales, tecnología, equipamiento y capacitación. Según la Cámara, generan miles de puestos de trabajo y sostienen una extensa cadena de proveedores nacionales.

Producción extranjera: Casi el 90% de las ciudades modulares para el megaproyecto de cobre Vicuña se fabricarán en China y Chile.

El presidente de la entidad, Juan Pablo Rudoni, describe el impacto de cada metro cuadrado que se produce en el país. Significa trabajo para "operarios, técnicos, ingenieros, metalúrgicas, transportistas" y cientos de pymes.

"No reclamamos protección"

La Cámara marca el límite de su planteo: "No reclamamos protección frente a la competencia internacional". Lo que pide, según su presidente, son "oportunidades reales para competir, producir y generar valor en nuestro propio país".

La entidad celebra el crecimiento de la minería y la llegada de inversiones. Aun así, sostiene que ese desarrollo debe acompañarse con el fortalecimiento de las industrias nacionales.

La licencia social, en discusión

Rudoni propone ampliar el concepto de licencia social de la minería. Según el dirigente, no se construye solo con inversiones, exportaciones o regalías. También exige generar empleo, desarrollar proveedores nacionales, fortalecer las economías regionales y crear oportunidades para los argentinos.

En esa línea, Cacmi insiste en que las compañías mineras incorporen el desarrollo de proveedores nacionales y la generación de valor local como criterios estratégicos en sus decisiones de contratación.

La Cámara resume su postura así: Argentina necesita una minería fuerte, pero también una minería que contribuya a construir una industria argentina más fuerte. Para Cacmi, el desarrollo de los recursos naturales será sostenible cuando sus beneficios se transformen en "fábricas, tecnología, conocimiento, empleo y mejores oportunidades".

FUENTE: Columna de opinión de Juan Pablo Rudoni, presidente de Cacmi, publicada en MDZ