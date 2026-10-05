Litio: Argentina proyecta superar a Chile como tercer productor mundial en 2029

El mercado global del litio dejó atrás los años de superávit, y Argentina ocupa un lugar central en el nuevo escenario. El informe Mercado de Litio: panorama internacional y perspectivas productivas para Argentina, de la Secretaría de Minería, de este mes, plantea que el reequilibrio del mercado, con una demanda que se duplicaría hacia 2035 y una oferta que tardaría en responder, "coloca a Argentina en una posición singular dentro del Triángulo del Litio".

Según un informe del mes de mayo de S&P, la demanda global alcanzó 1,5 millones de toneladas de LCE en 2025, frente a 1,2 millones en 2024, un alza interanual de 26,8% . Para 2035 la proyección llega a 3,5 millones de toneladas .

Los vehículos eléctricos enchufables (PEV) siguen al frente, con 52,3% de la demanda en 2025. Sin embargo, perdieron peso relativo frente a los sistemas de almacenamiento de energía (BESS), con 24,3%, y los vehículos eléctricos comerciales (ECV), con 7,7%. Los tres segmentos explican 84,3% del consumo mundial.

El balance de mercado, también según S&P, pasa de un superávit de 171 mil toneladas en 2025 a un déficit de 23 mil toneladas en 2033, que se amplía a 154 mil toneladas en 2035. Con los escenarios de la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2026), el escenario de alta demanda anticipa demanda insatisfecha desde 2030.

Los precios tocaron en junio de 2025 su nivel más bajo en cinco años. En mayo de 2026 llegaron a USD 22.250 por tonelada, el valor más alto desde enero de 2024 (S&P). El informe indica que, con un equilibrio más ajustado entre oferta y demanda, los precios son "altamente sensibles a los riesgos de suministro".

Argentina: producción récord y ramp-up veloz

En 2025 la producción argentina fue de 120 mil toneladas de LCE, un 62% más que el año anterior, con siete proyectos en operación. Fénix superó las 31.000 toneladas (+29%), Olaroz alcanzó 34.000 toneladas y Cauchari-Olaroz produjo más de 34.000 toneladas.

En los rankings de S&P, el país se ubicó quinto productor de mina, con 138 mil toneladas (8,2% del total mundial), y tercero en compuestos químicos de litio, con 133 mil toneladas (7,9%). Solo China y Chile lo superan en ese segmento. El informe de la Secretaría de Minería proyecta que Argentina superará a Chile como tercer productor global en 2029.

Los recursos explican parte de esa ventaja. Argentina concentra cerca de 21% de los recursos mundiales y alrededor de 12% de las reservas globales (USGS, 2026). A esto suma un marco regulatorio abierto, con la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y una adopción temprana de la Extracción Directa de Litio (DLE).

Exportaciones y costos

Según datos de Aduana, las exportaciones superaron los USD 914 millones en 2025 (+42%), con 113 mil toneladas de LCE (+57%). El 90% del valor correspondió a carbonato de litio. China recibió 81,1% de los envíos, y la región de Asia más de 87%. El informe advierte sobre "la fuerte dependencia del mercado chino" y la exposición de la industria local a las políticas comerciales de un comprador dominante.

El cash cost de las operaciones argentinas bajó 1,8% interanual en 2025, hasta USD 7.338,8 por tonelada de LCE. La baja quedó lejos de compensar la caída de 25% del precio promedio del carbonato, pero el país mantiene ventajas de costos operativos frente a otros productores.

Hacia 2035: capacidad, inversiones y desafíos

Las empresas proyectan una producción superior a 400 mil toneladas en 2030 y de 573 mil toneladas en 2035. La capacidad instalada, hoy en 215 mil toneladas, superaría las 680 mil toneladas en 2035, 3,6 veces el nivel de 2025. La cartera incluye 16 proyectos en etapas avanzadas y más de 40 en prospección y exploración.

El CAPEX acumulado entre 2026 y 2030 alcanzaría USD 12.700 millones, con un pico superior a USD 4.000 millones en 2027. La mitad de los proyectos avanzados planea producir con DLE, que según ILiA (2024) requiere al menos 50% más de capital por tonelada de LCE. Con una producción de 570 mil toneladas, las exportaciones de 2035 alcanzarían USD 11.400 millones en el caso base (USD 20.000 por tonelada).

El informe concluye que Argentina "no solo gana participación de mercado, sino que reduce su vulnerabilidad", y fija las condiciones: "concretar las inversiones en capacidad", desarrollar la infraestructura logística y sostener un entorno macroeconómico previsible.

FUENTE: Secretaría de Minería, Mercado de Litio (octubre de 2026), con datos de S&P, USGS, IEA, ILiA y Aduana.