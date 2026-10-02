Eramet invertiría US$350 millones para ampliar su planta de litio en Salta con el RIGI

La compañía francesa Eramet confirmó el jueves 1 de octubre su intención de solicitar el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) de Argentina. El objetivo es respaldar la primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones , en la provincia de Salta. La empresa reafirmó su compromiso de largo plazo con el país y cifró en unos US$350 millones la posible inversión adicional, sujeta a la decisión final de inversión .

Eramet comunicó la novedad en el marco de una reunión entre Christel Bories, presidenta ejecutiva del grupo, y el presidente argentino Javier Milei. El encuentro se celebró durante la Argentina Week, que reúne esta semana en París a empresarios y funcionarios. Ese mismo día, Pan American Energy anunció una inversión de US$1.200 millones vinculada a Cerro Dragón, en Chubut, también con la mira puesta en el RIGI. Entre ambos proyectos suman US$1.550 millones.

El anuncio se conoció en el marco de la Week de París, tras la reunión entre los presidentes Emmanuele Macron y Javier Milei.

La proyección

La ampliación sumaría 11.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE) a la capacidad nominal actual de la planta, de 24.000 toneladas. De ese modo, el complejo alcanzaría unas 35.000 toneladas por año, un aumento cercano al 46%. Jean-Baptiste Hogard, director de la unidad de litio de Eramet, explicó que el proyecto aprovecharía la infraestructura, la capacidad remanente y la experiencia acumulada en el sitio, con una menor intensidad de capital.

Eramet presentó en julio los planes de esta primera ampliación, bajo un esquema brownfield, es decir, sobre un emplazamiento existente. El anuncio llegó tras la finalización del estudio de prefactibilidad. La compañía indicó que los estudios de ingeniería de detalle siguen en curso y que el efectivo generado por la planta actual financiaría una parte de la inversión.

Según la información empresarial, Centenario-Ratones alcanzó en junio de 2026 el 90% de su capacidad nominal, y se espera que se acerque al máximo hacia fines de este año. Eramet destaca que se trata de la primera instalación de extracción directa de litio (DLE) de nueva generación a escala industrial fuera de China. La firma desarrolla actividades de litio en Argentina desde 2011 y descubrió el salar Centenario-Ratones en 2012.

Planta de Centenario-Ratones, en la Puna salteña, que Eramet planea ampliar en 11.000 t anuales.

Un salar con potencial

El salar posee más de 15 millones de toneladas de LCE en recursos drenables. Además de esta primera expansión, Eramet elabora un plan global para toda la vida útil del activo, con el fin de valorizar el potencial de uno de los salares más prometedores del llamado Triángulo del Litio.

A un día del anuncio en Paris, Eramet confirmó su plan de solicitar el ingreso al RIGI, pero la presentación formal, la evaluación del régimen y la decisión final de inversión siguen pendientes. La cifra de US$350 millones es además una estimación de inversión adicional potencial, que depende de esos pasos y de la ingeniería de detalle. Con el RIGI, la empresa busca alinear la siguiente etapa del proyecto con la política argentina de atracción de inversiones y de desarrollo de su industria del litio, en un contexto de creciente relevancia de los minerales críticos en las cadenas de suministro globales.