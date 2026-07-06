Por qué la UE apuesta por Brasil en la carrera global por minerales críticos

Proyecto piloto de Viridis procesa 100 kg de mineral por hora y produce hasta 2,92 kg de MREC al año

La Unión Europea (UE) intensificó su colaboración con Brasil para diversificar los suministros de minerales críticos y tierras raras . Así lo expresó el comisario de la UE para las Asociaciones Internacionales, Jozef Sikela , durante su visita al centro de investigación y procesamiento de tierras raras de la empresa australiana Viridis Mining and Minerals , ubicado en Poços de Caldas, Minas Gerais.

Este sitio representa uno de los cuatro proyectos prioritarios seleccionados para acelerar la cooperación entre ambos bloques. Sikela destacó que el enfoque europeo prioriza la sostenibilidad empresarial y el procesamiento local , alineado con la estrategia brasileña de exportar minerales procesados de mayor valor en lugar de materias primas. Brasil cuenta con la segunda mayor reserva mundial de minerales críticos.

“Lo que es extremadamente importante es que Brasil también pase de un negocio de bajo margen, de modo que, básicamente, el valor se cree aquí, en el país”, declaró Sikela en entrevista durante la visita a las instalaciones de Viridis. El comisario subrayó que Brasil es actualmente el socio más estratégico de la UE en América Latina y una economía en crecimiento.

Beneficios mutuos en la cadena de suministro

La colaboración permitiría a la UE garantizar el abastecimiento mediante acuerdos de compra. Al mismo tiempo, ayudaría a Brasil a desarrollar su capacidad de refinado, acceder a nuevas tecnologías y ascender en la cadena de suministro hacia una producción con mayores márgenes.

El proyecto piloto de extracción de Viridis en Minas Gerais, inaugurado en mayo, puede procesar 100 kilogramos de mineral por hora y producir hasta 2,92 kg de carbonato mixto de tierras raras (MREC) al año.

Viridis tiene previsto invertir 360 millones de dólares en una planta comercial capaz de producir 15.000 toneladas de MREC al año a partir de 2028. Esta iniciativa abarcará 228,62 km² de concesiones en Minas Gerais.

Tierras raras: El proyecto piloto de extracción de Viridis puede procesar 100 kilogramos de mineral por hora.

“Y por eso me gusta tanto este proyecto en concreto (Viridis), porque, básicamente, cumple sus objetivos: crea empleo, genera nuevas colaboraciones, aporta nuevas tecnologías, formación y transferencia de conocimientos, todo ello basado en los estándares medioambientales, sociales y técnicos más avanzados”, afirmó Sikela.

Acuerdo con Solvay y negociaciones avanzadas

Sikela mencionó una carta de intenciones no vinculante firmada este mes entre Viridis y la empresa química belga Solvay para el suministro de MREC. Esta podría derivar en una colaboración más amplia que incluya apoyo tecnológico en el procesamiento.

El director ejecutivo de Viridis, Rafael Moreno, indicó a Reuters que las negociaciones con la UE se encuentran en una fase avanzada y que el acuerdo con Solvay podría cerrarse a finales de julio.

Estos avances ocurren en medio de una carrera mundial por las tierras raras y los minerales críticos. Europa y Estados Unidos buscan reducir su dependencia de China, el mayor productor, en materiales esenciales para vehículos eléctricos y sistemas de defensa.

Al ser consultado sobre el panorama, Sikela explicó que la estrategia europea apunta a reducir las “dependencias” en las cadenas de suministro globales, tras crisis como la pandemia y la guerra en Ucrania. Subrayó que la cuestión va más allá de la mera dependencia de China.

La UE considera prioritarios proyectos relacionados con otros minerales críticos en Brasil, como el níquel y el litio. Además, existen planes para impulsar un memorando de entendimiento con el Gobierno brasileño, aunque los detalles continúan en fase de negociación.

Ante la pregunta sobre si la UE llegaba tarde a la competencia por activos en Brasil, Sikela respondió que “nuestra propuesta de valor es más beneficiosa que la de los demás”, citando la sostenibilidad, la creación de empleo y la educación como factores diferenciadores clave.

Moreno afirmó que Viridis se ajusta a las directrices europeas sobre la diversificación de la cadena de suministro de tierras raras, con un enfoque abierto a socios de múltiples regiones. A finales del mes pasado, la empresa se encontraba en negociaciones avanzadas con posibles compradores en Europa y Estados Unidos.

FUENTE: Reuters