Cobre, litio y tierras raras: los impactos de los acuerdos firmados con Estados Unidos

Foto de Archivo: El cobre es uno de los minerales más requeridos en el mundo. REUTERS/Steve

El fuerte vínculo entre Milei y Trump se reforzó todavía más esta semana con una serie de acuerdos que tuvieron a la minería como protagonista . Primero, se celebró una cumbre de minerales críticos en Washington donde fue invitada la Argentina junto a otros 54 países.

“ Argentina no solo tiene la capacidad desde un punto de vista de recursos naturales para ser un socio clave en minerales críticos para Estados Unidos y para el mundo, también cuenta con experiencia en procesamiento, algo que será de vital importancia”, subrayó Marco Rubi o, el secretario de Estado del país norteamericano.

En ese sentido, agregó que “el valor de Argentina es tanto por geología como por experiencia”, que el país “ya ha dado tremendos pasos” y que “al estar en el hemisferio occidental tiene un valor estratégico”.

En concreto, la firma implica la creación de una zona comercial preferencial con precios mínimos de referencia para garantizar la rentabilidad de las inversiones y evitar volatilidades del mercado producto de la manipulación china.

“Queremos un mercado más saludable y competitivo. Esta zona comercial protege las perturbaciones externas como la inundación a nuestros mercados con minerales críticos baratos para socavar a nuestros productores”, indicó el vicepresidente J.D. Vance, en clara referencia e Beijing.

litio catamarca1.jpg

Cobre, un elemento muy codiciado

Además, el canciller Pablo Quirno, que ofició de representante nacional- también firmó un instrumento de “fortalecimiento de suministro en minería”, donde los países “movilizarán el apoyo de los gobiernos y del sector privado mediante subvenciones, garantías, préstamos e inversiones de capital para impulsar proyectos y facilitar su financiamiento”.

Quirno aprovechó la ocasión para reunirse con el CEO de Glencore, Gary Nagle, donde confirmaron la inversión de 14.000 millones de dólares en los proyectos de cobre El Pachón y MARA que ya fueron presentados al RIGI y esperan su aprobación para poder comenzar a construirse.

Por último, se terminó de sellar el acuerdo de libre comercio entre ambos países por el cual, Estados Unidos se comprometió a apoyar el financiamiento de inversiones en sectores críticos a través del EXIM Bank y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC).

“Van a apoyar decididamente a las empresas estadounidenses a profundizar sus inversiones en argentina en sectores estratégicos. Estar sentados en la mesa de minerales críticos es muy importante”, dijo el canciller argentino en conferencia de prensa a su regreso.