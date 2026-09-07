Neuquén: la SPE reunirá a especialistas de la industria para debatir sobre producción y levantamiento artificial

La SPE Patagonia (Sociedad de Ingenieros de Petróleo, siglas en español) realizará el miércoles 23 de septiembre una nueva jornada de su Programa Técnico 2026-2027 , con una agenda centrada en algunos de los principales desafíos vinculados con la producción de hidrocarburos. El encuentro tendrá como ejes los sistemas de levantamiento artificial (Artificial Lift Systems), producción y flow assurance .

El evento se realizará de 9 a 16.30 , en el SUM del Concejo Deliberante de Neuquén , ubicado en Leloir 485. La participación será gratuita, con inscripción previa y cupos presenciales limitados . La confirmación de asistencia se realizará mediante invitación por calendario o correo electrónico.

La actividad tendrá un componente internacional con la visita a Neuquén de Michael Poythress, profesional de Estados Unidos y SPE Distinguished Lecturer para el período 2026-2027, quien será el expositor principal de la jornada.

Poythress cuenta con una extensa trayectoria en la industria del oil & gas y su participación permitirá incorporar una mirada internacional al intercambio técnico que impulsa la sección patagónica de la Society of Petroleum Engineers (SPE).

Levantamiento artificial y una mirada internacional

Durante la jornada, Poythress brindará la conferencia “Operational Excellence: How to Increase Profits at Any Oil Price – A Higher Level, Deep Dive into Sucker Rod Pumping Fundamentals” (Excelencia operativa: cómo aumentar las ganancias a cualquier precio del petróleo – un análisis profundo de los fundamentos del bombeo con varillas), enfocada en los fundamentos de los sistemas de bombeo mecánico y su relación con la eficiencia operacional.

El programa no estará limitado a la exposición del especialista estadounidense. La SPE Patagonia sumará a profesionales que trabajan en la industria hidrocarburífera de la región, con presentaciones vinculadas con experiencias y aplicaciones desarrolladas en el ámbito local.

Experiencias de las empresas

Otro de los ejes de la agenda será el aseguramiento de flujo (flow assurance), un área vinculada con las condiciones necesarias para garantizar el transporte de los hidrocarburos desde los pozos y a través de las instalaciones de producción.

En este segmento participarán especialistas de empresas operadoras, compañías de servicios y consultoras, que compartirán experiencias y aspectos técnicos relacionados con los desafíos que enfrentan las operaciones en Vaca Muerta.

El objetivo de la SPE es generar un espacio que combine actualización técnica, intercambio de experiencias y vinculación profesional, con una agenda que permita abordar problemáticas de producción desde distintas perspectivas dentro de la cadena de valor del oil & gas.