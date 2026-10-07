Vaca Muerta bajo presión: faltarán 43.000 trabajadores y buscan repatriar expertos

El boom de Vaca Muerta y el GNL exigirá sumar hasta 43.000 trabajadores directos hacia 2030, disparando una fuerte demanda de perfiles técnicos y jerárquicos.

Desde hace ya algún tiempo la disponibilidad de profesionales con experiencia es un tema instalado como uno de los desafíos para acompañar el crecimiento de la industria energética argentina, y de Vaca Muerta, en especial. En ese contexto, ayer la consultora NUMAN - especializada en búsqueda de talento industrial para posiciones ejecutivas en América Latina- difundió los resultados de un relevamiento en el que indaga el vínculo de los profesionales argentinos radicados en el exterior con su país.

El resultado fue contundente: el 54% considera probable o muy probable volver a trabajar en Argentina en los próximos tres años . Un 14% ya evalúa activamente esa posibilidad y un 40% está abierto a hacerlo ante una oportunidad adecuada.

“Decidimos hacer este estudio por una necesidad que detectamos en nuestro trabajo con empresas del sector”, explicó Daniel Urman, director y cofundador de NUMAN.

Una demanda que crece hacia 2030

El contexto es desafiante. Según las proyecciones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), el sector necesitará un pico de entre 30.000 y 43.000 trabajadores directos adicionales hacia 2030 para tareas de perforación, fractura y operaciones. La cifra equivale a cerca de un 60% más de empleo que el nivel actual. Las nuevas oportunidades vinculadas con Vaca Muerta, GNL, infraestructura de evacuación, almacenamiento, generación e interconexión eléctrica refuerzan este momento de expansión.

El informe de NUMAN, que cita como fuentes al IAPG, al estudio de cadena de valor de Aleph Energy (AOG 2025) y al Ministerio de Educación, advierte que se gradúan menos de 100 ingenieros en petróleo por año. Además, la meta del Instituto Vaca Muerta (YPF) es formar 15.000 técnicos hacia 2030, una respuesta que cubre solo parcialmente la demanda: los mandos medios y altos no se forman en un programa, sino con años de operación.

"Decidimos hacer este estudio por una necesidad que detectamos en nuestro trabajo con empresas del sector", explicó Daniel Urman, director y cofundador de NUMAN. "El crecimiento de la actividad energética está aumentando la demanda de profesionales con experiencia específica y capacidad para liderar operaciones complejas".

Quiénes son

La muestra reúne a 183 profesionales senior de 33 países. El 55% tiene más de 20 años de experiencia y el 84% supera los 10 años en el sector. El 75% ocupa posiciones de Gerencia o superior: 13,7% son C-Level, 31,1% Dirección y 30,6% Gerencia. El 55% trabaja en exploración, perforación y producción de petróleo y gas.

No se trata de una fuga reciente. El 56% vive fuera del país hace más de una década y apenas el 3% se fue en los últimos dos años. Por regiones, Europa (33,3%) y Norteamérica (30,6%) suman el 64%, con Estados Unidos como principal destino individual (26%). Además, el 43% trabaja en operadoras internacionales, un dato que NUMAN interpreta así: para muchas de esas compañías, repatriarlos sería un traslado interno y no una búsqueda externa.

El vínculo con el sector local persiste: el 71% sigue las noticias de la energía argentina cada semana o a diario, porcentaje que sube al 74% entre quienes ocupan cargos de Dirección o C-Level y al 77% entre Gerencia.

¿Por qué se fueron? La búsqueda de exposición internacional fue el principal motivo de salida (59%), seguida por las mejores condiciones salariales (54%) y la calidad de vida y seguridad (51%). El 86% marcó al menos un motivo de desarrollo profesional y el 62%, al menos uno de contexto país. Solo el 13% se fue exclusivamente por razones de contexto. "Observamos flujo de talento virtuoso más que una fuga de profesionales", sostuvo Urman.

Los más senior son los más dispuestos

La apertura al regreso crece con la jerarquía. Entre los C-Level, el 68% considera probable o muy probable volver y solo el 4% lo descarta. En Dirección, el 54,4% se muestra dispuesto y el 8,8% descarta la idea. En Gerencia las cifras son 62,5% y 10,7%, y en Jefatura o Coordinación, 35,6% y 20%.

En este punto, la pregunta clave es; ¿Qué piden para volver? De acuerdo al estudio, el regreso se negocia en términos de mercado. Entre las condiciones que más incentivarían el retorno, el relevamiento destaca: 85%: un rol ejecutivo o directivo; 65%: compensación en moneda dura; 48%: cobertura de relocalización familiar; 47%: un paquete equivalente al que reciben hoy en dólares; 42%: garantías contractuales; y, finalmente, un 21%: aceptaría ganar menos si el proyecto resulta suficientemente atractivo.

Al consultarles qué le falta a la Argentina, el 59% pidió previsibilidad y visión de largo plazo; solo el 3% mencionó la escala del mercado. El reporte concluye que "el techo es institucional, no de recursos". Mauro Menconi, reservoir engineer radicado en Houston, lo resumió así: al sector "le falta un marco de previsibilidad macroeconómica y regulatoria de largo plazo".

Leandro di Nardo, cofundador de NUMAN, completó el diagnóstico: "La disposición a regresar existe, pero muchas veces falta la posición que la active".