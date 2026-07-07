El desafío del talento en energía y minería: una minera impulsa cursos gratis

El desarrollo de los recursos humanos se ha consolidado como un factor crítico para el sector energético y minero en Argentina. Esta necesidad no se limita a los perfiles profesionales y de ingeniería, sino que se extiende con fuerza hacia los oficios y roles de soporte . Ya sea a través de capacitaciones gratuitas, iniciativas de las cámaras sectoriales o programas estatales, la industria busca respuestas urgentes para evitar que la falta de personal calificado se convierta en un cuello de botella para el auge de Vaca Muerta y la minería.

En este contexto, la minera Cerro Vanguardia (CVSA) , en alianza con la Fundación Agencia de Desarrollo (FAD) y la Escuela Cookins , lleva adelante un ciclo de capacitaciones gratuitas en Puerto San Julián. Estas iniciativas apuntan directamente a cubrir la demanda de personal no profesional en el sector extractivo, diversificando la matriz productiva local y generando oportunidades concretas de empleo.

“Actividades como estas fortalecen el ecosistema laboral en Puerto San Julián y plantean nuevas oportunidades para sus habitantes, contribuyendo al desarrollo local con actividades que se complementan con la minería”, destacó Agustín del Castillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de CVSA.

Nueva agenda: La propuesta para el segundo semestre

El cronograma formativo para la segunda mitad del año iniciará en octubre y se extenderá hasta diciembre, enfocado en tres ejes principales:

Gestión de Emprendimientos Gastronómicos: Brindará herramientas comerciales y operativas para fortalecer el entramado socio-productivo local, asegurando la rentabilidad y el éxito de los negocios del rubro alimenticio.

Anfitrión Turístico: Orientado a profesionalizar la recepción y atención de visitantes. El programa busca transformar a los participantes en embajadores locales capaces de diseñar experiencias memorables basadas en la historia, la fauna autóctona y los paisajes de Puerto San Julián, consolidando el destino.

Sostenibilidad Ambiental: Un espacio dedicado a la concientización sobre economía circular, cuidado del entorno, gestión eficiente de recursos y eficiencia energética, promoviendo hábitos responsables aplicables tanto al ámbito laboral como al cotidiano.

Participantes del ciclo de capacitaciones gratuitas en gastronomía y sostenibilidad impulsadas por Cerro Vanguardia. Cerro Vanguardia

Balance de la primera etapa: Más de 190 beneficiados

Durante la primera mitad de 2026, el ciclo anterior reunió a 191 personas que accedieron de forma gratuita a formaciones técnicas especializadas. En esa etapa, el foco estuvo puesto en la profesionalización gastronómica a través de tres propuestas complementarias:

Manipulación de Alimentos (2° Edición): Centrada en control de calidad e higiene. Los asistentes obtuvieron su carnet oficial validado por la ANMAT , un requisito indispensable que amplía de inmediato sus oportunidades laborales.

Actualización en Celiaquía: Enfocada en la elaboración segura de alimentos aptos para celíacos y la prevención de la contaminación cruzada (continuando la línea del taller de 2025 sobre diabetes e hipertensión).

Gestión para Emprendedores Gastronómicos: Aportó herramientas administrativas clave para la sostenibilidad de los negocios locales.

“El gran nivel de asistencia es una clara muestra del interés de Puerto San Julián por mejorar la calidad de los procesos gastronómicos y obtener herramientas útiles para sus actuales y futuros emprendimientos”, comentó Pablo Rossi, jefe de Relaciones Comunitarias de CVSA.

El rol estratégico de los perfiles no técnicos en la minería

En las industrias extractivas, el crecimiento de las operaciones en zonas remotas dispara la necesidad de servicios de soporte. Roles en gastronomía industrial, hotelería y servicios generales resultan vitales para la continuidad operativa. Es allí donde cocineros, ayudantes, personal de maestranza y anfitriones encuentran empleo estable y de calidad.

Al potenciar estas habilidades, Cerro Vanguardia facilita la inserción de los habitantes locales en la cadena de valor indirecta de la minería de oro y plata.