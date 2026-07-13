Vaca Muerta: Los primeros egresados del IVM, respuesta a la escasez de talento

Con una formación diseñada a la medida de la demanda real y equipamiento tecnológico de última generación, los primeros operadores técnicos del Instituto Vaca Muerta (IVM) salen al mercado este mes con el objetivo de ayudar a cubrir el déficit de personal especializado de la cuenca.

“El Instituto Vaca Muerta (IVM) es necesario para la industria”, afirmaba Horacio Marín durante su participación en el Vaca Muerta Insights 2025. Un año después de aquella definición, las proyecciones se transforman en realidad: este mes, los primeros egresados del establecimiento saldrán al ruedo.

Según anticiparon desde el IVM a +E, durante julio concluirán su formación las primeras cohortes de los programas de formación inicial de operadores. Existe una gran expectativa en el sector respecto de su incorporación a las empresas operadoras, contratistas y de servicios que dinamizan el shale neuquino.

En un contexto marcado por proyectos que demandarán un alto volumen de mano de obra —como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) o las iniciativas de GNL—, y con una persistente escasez de personal especializado como telón de fondo, esta primera camada es esperada con los brazos abiertos por el mercado.

“Si bien ningún certificado garantiza automáticamente una contratación, sí constituye una ventaja competitiva importante para los candidatos, ya que acredita formación específica, conocimiento del sector y familiaridad con las exigencias propias de Vaca Muerta”, aseguraron desde la institución.

El Pozo escuela, espacio donde los estudiantes realizan maniobras críticas y prácticas en condiciones reales de operación. IVM

Un puente real entre la academia y el yacimiento

La ventaja diferencial del IVM radica en una propuesta pedagógica inédita basada en prácticas reales y en la construcción colaborativa. El diseño curricular no surgió únicamente desde una mirada teórica, sino de un exhaustivo trabajo de prospectiva sectorial desarrollado por la Fundación YPF. Este estudio analizó en profundidad la evolución del empleo en el upstream, relevando 236 ocupaciones e identificando 113 perfiles profesionales. A partir de allí, se detectaron las brechas de competencias y se estructuraron ocho programas iniciales orientados a los roles críticos de los próximos diez años, sumados a un curso transversal de Seguridad Operativa en Yacimiento.

La premisa fundamental es “llevar la industria al aula”. Para ello, el diseño de las materias se realizó en conjunto con las compañías operadoras y de servicios que integran la Asociación Civil que impulsa el proyecto.

El perfil de los alumnos que atrae este modelo es amplio y diverso: desde estudiantes universitarios y jóvenes egresados de escuelas técnicas de la región —que buscan su primera oportunidad laboral— hasta trabajadores provenientes de otros sectores que apuestan por la reconversión laboral para insertarse en una industria en constante expansión.

A diferencia de la educación técnica tradicional, en el IVM la práctica es el hilo conductor desde el primer día. Los estudiantes combinan clases teórico-prácticas en aulas-taller con entrenamientos inmersivos guiados por instructores con vasta experiencia en el campo. El objetivo es que incorporen la tecnología contemporánea, los estándares de seguridad y las competencias que efectivamente se requieren en el terreno.

El IVM tiene su sede en el Polo Tecnológico de Neuquén. IVM

Los próximos pasos

Con el debut de la primera camada en el mercado laboral, la pregunta obligada es cómo continuará la hoja de ruta del IVM. Fuentes del instituto explicaron que el crecimiento futuro estará fuertemente orientado a robustecer la capacidad práctica y el realismo de los entrenamientos.

Con esta meta clara, en los próximos años se continuará fortaleciendo el Pozo Escuela y sumando nuevas tecnologías para recrear escenarios operativos de complejidad incremental. Asimismo, se prevé la incorporación de herramientas digitales emergentes, con especial foco en la Inteligencia Artificial aplicada a la educación para personalizar el aprendizaje, optimizar las evaluaciones y diseñar nuevas experiencias de simulación.

La premisa fundamental del IVM es “llevar la industria al aula”. IVM

La agenda de formación continua

De cara al mediano plazo, el IVM ya planifica su oferta de formación continua dirigida a técnicos y operarios que ya están en actividad. Los contenidos se definen bajo la misma lógica de articulación público-privada: son las propias empresas las que transmiten qué capacidades necesitan reforzar en función de sus desafíos operativos y de los grandes proyectos de exportación energética.

Si bien la agenda curricular se encuentra en pleno análisis, el abanico de especializaciones bajo la lupa incluye áreas clave para el futuro del shale:

Perforación direccional.

Operación de equipos de fractura eléctricos (nuevos perfiles sustentables).

Automatización industrial y digitalización de operaciones.

Mantenimiento avanzado e integridad de activos.

Monitoreo remoto y nuevas tecnologías aplicadas a la producción de hidrocarburos.

El objetivo final del Instituto Vaca Muerta es consolidarse como el centro de referencia técnico de la región, mitigando la brecha entre el aula y la operación, y garantizando el talento local necesario para sostener el salto exportador de la cuenca.