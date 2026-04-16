Vaca Muerta, eje de la mayor migración interna de Patagonia: 43.000 personas en 2 años

Añelo creció de 2,02 a 9,32 km² en diez años: el mapa urbano de Vaca Muerta se reescribe.

Por estos días somos testigos de una realidad contundente: Patagonia norte vive una transformación demográfica sin precedentes. El auge energético de Vaca Muerta no solo redefine el mercado laboral argentino: también redibuja el mapa poblacional del país.

Profesionales, técnicos, familias de clase media y trabajadores de oficios especializados abandonan Buenos Aires , Mendoza , Tucumán y el norte del país para instalarse en Neuquén y Río Negro, atraídos por salarios muy superiores a la media nacional, estabilidad laboral y la promesa de una vida mejor en el corazón del boom energético. Pero la realidad que encuentran al llegar es más compleja que la que imaginaron.

image Más de 43.000 personas migraron a Neuquén en solo dos años por el auge energético patagónico.

Una ciudad entera se mudó a Neuquén

Más de 43.000 personas cambiaron su domicilio desde otras provincias hacia Neuquén en solo dos años, impulsadas por el desarrollo de Vaca Muerta y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Los datos del Censo 2022 y del Registro Civil confirman que Neuquén es la tercera provincia del país con mayor migración interna. El fenómeno se concentra en las localidades directamente vinculadas al petróleo no convencional: en el departamento de Añelo, el 41,5% de su población son migrantes internos; en el departamento de Pehuenches —donde se ubica Rincón de los Sauces—, esa proporción alcanza el 39,7%.

El impacto territorial es contundente: entre 2018 y 2024, la provincia registró un incremento del 14,4% en su superficie urbanizada, que pasó de 140,2 a 160,4 kilómetros cuadrados. En ese mismo período, la población creció un 12,6%, uno de los ritmos más altos del país, solo superado por los aglomerados fueguinos de Ushuaia y Río Grande.

La región Vaca Muerta en su conjunto experimentó un crecimiento poblacional del 37,4% entre 2010 y 2022. Añelo, el epicentro de la actividad, expandió su superficie urbana de 2,02 km² en 2013 a 9,32 km² en 2024, un crecimiento de más del 360% en poco más de una década.

image El crecimiento económico de Neuquén, impulsado en gran parte por la actividad en Vaca Muerta, continúa atrayendo a personas de todo el país.

El perfil del nuevo migrante energético

La migración hacia la Patagonia norte no responde a un perfil único. La delegación local de la Dirección Nacional de Migraciones registró 3.198 extranjeros radicados en un año, con la comunidad venezolana como la más numerosa —1.139 personas—, seguida por bolivianos (579), chilenos (448) y paraguayos (308).

Lo relevante es que, a diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, los venezolanos que llegan a Neuquén son en su mayoría profesionales e ingenieros con empleo en el sector petrolero, que llegan con contrato y luego traen a sus familias.

En paralelo, la migración interna desde otras provincias tiene un perfil heterogéneo. Se registra un número importante de mendocinos en las petroleras, seguidos por sanjuaninos y rosarinos en los perfiles técnicos, mientras que desde Formosa, Tucumán y el Chaco llegan trabajadores de oficios varios.

image “No sobra empleo”: fuerte advertencia del ministro de Trabajo de Neuquén por la llegada de migrantes.

La brecha entre la promesa y la realidad

Vaca Muerta funciona como un imán, pero el acceso al empleo es más selectivo de lo que sugieren las noticias relacionadas a la falta de recursos humanos especializados. Quienes llegan apenas sostenidos por una promesa colisionan con una puerta mucho más angosta de lo que imaginaron.

De hecho, el ministro de Trabajo de Neuquén, Lucas Castelli, dejó una fuerte advertencia a aquellos que migran desde otras provincias en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, principalmente en Vaca Muerta. “No sobran puestos de trabajo en Neuquén”, expresó en un video publicado en sus redes sociales. Además, comentó que, si surgen nuevos puestos, estos serán ocupados primero por los neuquinos.

Por otro lado, la mayor presión social del fenómeno migratorio se siente en el mercado habitacional. Los alquileres en Neuquén aumentaron un 140% interanual y las expensas un 234%, mientras que los ingresos promedio crecieron solo un 70%.

El déficit habitacional es estructural, no especulativo. Las empresas petroleras traen familias completas y ejecutivos que hoy duermen en hoteles por falta de oferta residencial de calidad. El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marcos Zapata, lo grafica con precisión: "A la ciudad llegan a vivir más de 10 familias por día".