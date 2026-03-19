Vaca Muerta impulsa el pleno empleo en Neuquén, pero escasean perfiles técnicos especializados

El último informe del INDEC, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, revela una disparidad marcada en el mercado laboral argentino. Mientras que el promedio nacional de desocupación se ubicó en el 7,5% , la Patagonia, apalancada en el envión de Vaca Muerta , mostró una mayor resiliencia con un 4,8% . La foto que mostró el INDEC es auspiciosa para la región, y mucho más lo es la proyección de los próximos años.

El dato más disruptivo proviene del corazón de la actividad hidrocarburífera: el aglomerado Neuquén-Plottier registró una tasa de desocupación de apenas el 2,3% , la cifra más baja de todo el país. Esta dinámica, sostenida por la explotación de no convencionales, presenta una tasa de empleo del 44,6% , reflejando una demanda laboral constante que roza el "pleno empleo" técnico.

image Neuquén-Plottier registró una tasa de desocupación de apenas el 2,3%.

Mucha demanda, poca calificación

A pesar de estos números récord, la industria enfrenta un desafío estructural. Según consultoras especializadas, de cada 2.000 currículums recibidos en Neuquén, 1.500 aspiran al rubro petrolero, pero las empresas no logran cubrir las vacantes por la escasez de formación específica.

La demanda actual se centra en ingenieros (petroleros, mecánicos, químicos) y técnicos especializados como soldadores e instrumentistas. Para este 2026, el mercado exige además perfiles híbridos que dominen la Inteligencia Artificial para optimizar procesos operativos.

En el marco del Vaca Muerta Insights 2026, Marianela Villegas, de MV Recursos Humanos, advirtió sobre la magnitud del desafío hacia 2030: se proyectan 40.000 empleos directos en operadoras y más de 140.000 posiciones en la cadena de servicios.

"La industria está a contrarreloj. No contamos con personas suficientes a nivel local para abastecer la demanda porque la formación académica actual es demasiado generalista", alertó Villegas, instando a una actualización urgente de los planes de estudio.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vaca Muerta Locomotora (1) "La industria está a contrarreloj", advirtió Marianela Villegas. Omar Novoa

Contrastes en la región patagónica

Volviendo al informe del INDEC, Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, epicentro de la cuenca del Golfo San Jorge, presentó una desocupación del 4,7%. Aunque este número duplica al de Neuquén, se mantiene lejos del promedio nacional. La tasa de actividad en este aglomerado alcanzó el 40,2%, mientras que la tasa de empleo se situó en un 38,3%. Es importante notar que, según el INDEC, en este sector los ocupados demandantes de empleo —quienes buscan otra ocupación pese a tener una— llegan al 6,7%.

La realidad laboral patagónica no resulta uniforme. Río Gallegos, vinculado a la actividad carbonífera y petrolera en Santa Cruz, mostró la cifra más crítica de la región con una tasa de desocupación del 9,5%, superando el promedio nacional. En este aglomerado, la tasa de actividad fue del 48,7%, una de las más altas de la zona, lo que implica que la presión sobre el mercado de trabajo es mayor.

En el extremo opuesto, Viedma-Carmen de Patagones reportó la desocupación más baja de la Patagonia y del país, con solo un 1,3%. Sin embargo, su tasa de actividad fue la más reducida (37,3%), lo que indica un mercado menos dinámico o con mayor peso del empleo público administrativo sobre el industrial o extractivo. Por otro lado, la zona de Ushuaia-Río Grande cerró el año con una desocupación del 6,6% y una alta tasa de empleo del 46,6%.

image Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, epicentro de la cuenca del Golfo San Jorge, presentó una desocupación del 4,7%.

Baja precarización y presión laboral

A nivel general, el mercado patagónico muestra signos de menor precarización horaria que el resto del país. La tasa de subocupación (quienes trabajan menos de 35 horas por causas involuntarias) se situó en el 5,3%, notablemente inferior al 13,8% registrado en Cuyo.

No obstante, la tasa de ocupados demandantes de empleo alcanzó el 8,9%. Este grupo representa a trabajadores que, aun teniendo empleo, buscan activamente otro, impulsados probablemente por la búsqueda de mejores salarios en un contexto de alta inflación o por la exigencia de los turnos rotativos propios del sector Oil & Gas.