La inversión inmobiliaria en Vaca Muerta desafía el parate nacional

A diferencia de la parálisis nacional, Neuquén proyecta un aumento del 30% en metros cuadrados aprobados para construir en 2025

El mercado inmobiliario y de la construcción en Argentina exhibe una profunda polarización en 2025. Mientras que el panorama nacional se caracteriza por el retiro estatal y la incertidumbre, la provincia de Neuquén , impulsada por Vaca Muerta , emerge como un foco de inversión y dinamismo que capta la atención de inversores y desarrolladores especializados.

Desde comienzo de año, el contexto nacional estuvo signado por la decisión de disolver la Secretaría de Vivienda, formalizada por el Decreto 70/2025. Esta reconfiguración eliminó fondos fiduciarios clave, como PROCREAR y FOGAVISO, y transfirió funciones a la Secretaría de Obra Pública. Las consecuencias fueron inmediatas: se reportó la paralización de 7.000 obras a nivel nacional y se generó una gran incertidumbre sobre proyectos pendientes de financiamiento.

image El auge de Vaca Muerta impulsó una expansión urbana en Añelo: la superficie creció de 2,02 km² en 2013 a 9,32 km² en 2024.

Una realidad paralela

En agudo contraste con el declive nacional (el INEC reportó un desplome del 21,7% interanual en la construcción durante el primer semestre del año a nivel país), la construcción en Neuquén no solo resiste, sino que se expande gracias al impulso de la iniciativa privada.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la ciudad de Neuquén, confirmó a La Nación que la proyección para 2025 es que los metros cuadrados aprobados para construir aumenten de un promedio de 260.000 a más de 330.000. Nicola afirmó: “En la ciudad de Neuquén la expectativa para este año es de 30% de aumento”.

En este punto y teniendo en cuenta el contraste, es evidente que la influencia del oil and gas es ineludible. El dinamismo de la explotación de hidrocarburos se traduce directamente en la construcción:

• Empleo: Neuquén registra 30 puestos de trabajo registrados en la construcción por cada 1.000 habitantes, superando ampliamente la tasa nacional y la de Río Negro, que es de apenas 8.

• Salarios: El salario promedio de un empleado formal de la construcción en Neuquén ronda el 1.500.000 pesos, un 87% superior al promedio argentino.

• Crecimiento Demográfico: La Región Vaca Muerta experimentó un crecimiento poblacional del 37,4% entre 2010 y 2022, generando una demanda sostenida de viviendas y servicios. Localidades como Añelo vieron crecer su superficie urbana de 2,02 km² en 2013 a 9,32 km² en 2024.

image Neuquén registra 30 puestos de trabajo registrados en la construcción por cada 1.000 habitantes.

El déficit habitacional de Vaca Muerta

La inversión privada se orienta, principalmente, a la renta generada por el déficit de infraestructura habitacional ligada a la industria petrolera. El crecimiento exponencial de la actividad en Vaca Muerta, donde se proyecta triplicar la producción de petróleo para 2030, generó una demanda de alojamiento para operarios que excede la oferta actual y proyectada.

Se estima que esta brecha habitacional podría persistir durante las próximas tres décadas. En este contexto, el uso de métodos de construcción modular ha permitido reducir los tiempos de obra a menos de un año por edificio.