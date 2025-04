Boom de alquileres en Rincón por el megaproyecto de Tecpetrol

“ Rincón necesita infraestructura para recibir a la gran cantidad de trabajadores que llegarán por el auge de Vaca Muer ta. El empleo está allí, pero faltan rutas, servicios, escuelas, hospitales y viviendas para absorber esta demanda. Estamos en un cuello de botella, corriendo detrás del problema y tapando agujeros”, afirmó hace unos meses Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Sus palabras reflejan una realidad evidente: Rincón de los Sauces no está preparado para el impacto demográfico que se avecina .

El motor de esta nueva fase de expansión en Vaca Muerta es la inversión de Tecpetrol, que destinará 2.000 millones de dólares al desarrollo de Los Toldos II Este, un área de petróleo no convencional con una meta de producción de 70.000 barriles diarios. Este proyecto, que replicará el modelo exitoso de Fortín de Piedra, generará empleo para más de 3.000 personas, lo que intensifica la necesidad de infraestructura en la región.

no-convencional-rincon-de-los-sauces.jpg Rincón de los Sauces puede ser el nuevo polo logístico de Vaca Muerta.

Alta demanda, precios disparados

El crecimiento de la actividad petrolera ha desatado una fiebre en el mercado inmobiliario de Rincón. La oferta de propiedades en alquiler es limitada, lo que dispara los precios a niveles exorbitantes. Desde +e, realizamos un relevamiento que evidencia este impacto.

“Buscamos casas de 2 dormitorios y nos encontramos con que no hay o que te lo venden como algo que no es con precios exorbitantes. Evidenciamos que en dos semanas había incrementos de más del 20%”, cuenta el gerente de una pyme que intenta alojar a sus empleados no radicados en la ciudad.

Por ejemplo, una casa de cuatro dormitorios y dos baños se ofrece a $4.500.000 mensuales + IVA. Si se incluye limpieza semanal con cambio de sábanas, el costo adicional asciende a $490.000 + IVA. Estos valores, impensables fuera del contexto de Vaca Muerta, son solo una muestra de la tendencia general.

Ante este escenario, ¿cuáles son las opciones? El gerente nos responde: “Estamos evaluando trasladar una vivienda que la compañía tiene del otro lado del río o montar casas prefabricadas en un predio y que terminen siendo propiedad de la empresa”.

Dato curioso

Más allá de los presupuestos, por otro lado, los propietarios buscan alquilar a empresas -petroleras, de servicios o pymes- en detrimento de particulares. “Como dato curioso, te dicen que las propiedades son solo para empresas, no para particulares”, nos cuenta el gerente.

Mientras los propietarios alistan propiedades a todo motor -lo cual implica también una cierta “tensión” por hacerse de mano de obra en el área de la construcción y remodelación-, lo cierto es que surgen otras opciones constructivas.

image.png Modelo de una casa que ya se está viendo en Rincón. Foto: Wuhan Huohu Technology.

Una solución urgente en Vaca Muerta

Ante la crisis habitacional y la necesidad constante de alojamiento para trabajadores, la construcción modular emerge como una alternativa práctica. Lejos de los tradicionales containers, estas viviendas importadas —principalmente desde China, de empresas como Wuhan Huohu Technology Co— son transportables, funcionales y, sobre todo, rápidas de instalar. En Rincón, ya se observan casas modulares de dos dormitorios, comedor, cocina y baño que se ensamblan en pocas horas, respondiendo a la urgencia de cubrir la demanda habitacional.