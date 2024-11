¿El próximo centro logístico de Vaca Muerta estará en Rincón?

Vaca Muerta 2025

“La segunda ola de crecimiento está planeada para Rincón de los Sauces y creo que en el futuro próximo lo vamos a estar viendo. El año que viene Vaca Muerta se va desarrollando geográficamente y uno ya vio que la zona alrededor de Rincón va a empezar a desarrollarse”, aseguró Fuccelo poniendo fecha a la tendencia que anticipó Macri en diálogo con Joaquín Morales Solá en TN.

El titular de Fundación Contactos Energéticos agregó que “hasta ahora se han hecho poquitos proyectos, hay muy poca actividad y es casi exploratoria. Se está viendo cuál es el potencial y, si se determina que hay potencial, se desarrolla completamente. Y ahí sí va a haber movimiento, camiones, un nuevo centro logístico y va a ser por qué no otro Añelo en cantidad de movimiento de la actividad. Ya estaba planteado desde hace mucho tiempo como una segunda ola expansiva. Lo vamos a estar viendo próximamente”.

“Muy interesante esto que plantea Macri. No es una discusión nueva el tema de dónde tiene que estar el epicentro logístico de Vaca Muerta. De hecho, en 2014/2015, se hizo un trabajo muy bueno para ir viendo la planificación de las ondas expansivas de crecimiento en función de dónde Vaca Muerta tiene un espesor más grande”.

Oportuno

“Me parece oportuno el comentario de Mauricio como para empezar a plantearlo. Creo que va avanzando, se va expandiendo y vamos a ver próximamente a Rincón, Cutral Có y estamos viendo que se está expandiendo a Río Negro. Esa zona está dando muy positivo”, ratificó Fuccelo.

En este punto, habrá quienes se pregunten por qué se eligió a Añelo como primer centro logístico de Vaca Muerta y Fuccelo anticipa la respuesta. “Tiene que tener infraestructura el lugar donde la gente vive. Me refiero a cloacas, gas, escuelas… Entonces, allá por 2014/2015, se lo pensó de esa manera y se vio que el primer anillo de crecimiento, donde mayor equipamiento o infraestructura había, era Neuquén y la zona aledaña”.

Y agregó: “Cuando uno ve Rincón de los Sauces, es una ciudad petrolera que tiene su historia, pero empieza a ver faltantes. Me refiero a un terciario, un universitario… Cosas necesarias para que uno podría crear su familia allá”.

rincon-de-los-sauces-yacimiento-petroleo

Acuerdo total

En la misma sintonía del expresidente, Rucci dijo: “Creo que con muy buen criterio y muy buen asesoramiento, Macri plantea lo que nosotros venimos diciendo hace un montón de tiempo: hoy el desarrollo de Vaca Muerta, el fuerte del desarrollo de Vaca Muerta está enfilando para la zona de Rincón”.

Más allá de la coincidencia, alertó: “De ninguna manera, se puede hacer el Rincón de los Sauces lo que se hizo en Añelo: centralizar y llevar y traer a la gente todos los días desde Neuquén a Rincón. Sería imposible, no habría manera de hacerlo”.

“En Rincón, no tenemos la infraestructura como no la tenía Añelo, donde se hizo todo desde para salvar la situación y ocasionando estos traumas de trabajar horas y horas en el yacimiento, volver a la casa cansadísimos… Todo lo que ha sucedido en Añelo, en Rincón, no puede pasar”.

Las urgencias

“Hay que dotar de infraestructura a Rincón para recibir una marea importantísima de gente que va a ir a trabajar a la localidad. El trabajo está allá y van a tener que ir a trabajar a esa zona. Tenemos que darle las condiciones para que no pase lo que está pasando hoy. Nosotros estamos en un cuello de botella en infraestructura en los pueblos y se va detrás del problema tapando agujeros”.

En este punto, Rucci concluyó: “Creo que lo planteó muy bien el expresidente en relación con empezar a hacer lo que hay que hacer para desarrollar Vaca Muerta en la medida que todos esperamos que se desarrolle”.

Sin embargo, como deslizó Fuccelo al final de la charla con LU5, Vaca Muerta es tan enorme que hasta parece infinito. “No se va a terminar sacando todo el petróleo y el gas que se puede llegar a sacar de esa formación porque hay tanto… En algún punto de acá, a unos 20 o 40 años, seguramente las formas de energía, van a cambiar”.