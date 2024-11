"Hay algunos empresarios que creen que el trabajador tiene que ser un esclavo"

“Somos patriotas, hemos estado en todas y con cualquier gobierno. Dejamos todo en la cancha. Entonces, se merecen el reconocimiento. En esta actividad se trabaja todos los días, con cualquier clima, en cualquier circunstancia, y estamos, nunca abandonamos”, afirmó Rucci.

"Empresarios de la vieja política"

El titular de Petroleros Privados apuntó contra una parte del empresariado por continuar con “la vieja política”. “Hay algunos empresarios que creen que la actividad petrolera y el trabajador tienen que ser un esclavo. No lo vamos a permitir de ninguna manera, porque la gente no merece ser atropellados de la manera que a veces los quieren atropellar”, aseguró.

“Nosotros somos un gremio que dialogamos, perdemos días y días tratando de hacer entender cuáles son las necesidades de nuestra gente. Tratamos de ir con todos los argumentos a las negociaciones”, destacó Rucci y subrayó que “hay una parte del empresariado que lo entiende y se lo agradezco, pero hay otra parte que nos cuesta mucho”.

En este sentido, el dirigente gremial lanzó un ultimátum a los directivos de las compañías. “O cambiamos esta realidad o vamos a tener que estar en lucha, porque yo no voy a permitir más muerte, más deshonra, más humillaciones a la gente”, aseveró.

Diagrama

Rucci también brindó detalles de los logros obtenidos en la última paritaria petrolera. Una de ellas fue el cambio de diagrama para los trabajadores de la industria.

“Son algunas de las cosas que nosotros tenemos que ir mejorando. Cuando nosotros planteamos mejorar este tipo de situaciones, planteamos para que no solamente el compañero tenga mayor seguridad y no esté 12 horas trabajando y 4 horas arriesgando a tráfico para ir y volver, que es inhumano”, subrayó.

“Y lo planteamos para que se mejore también la actividad. Sirve, lo hemos hecho y ha dado buenos resultados cuando nos han escuchado. Nosotros no somos desmedidos, tratamos de mejorar para que nos sirva a todos: les sirve a ellos (empresarios) y nos sirve a nosotros”, consideró.

Vianda y seguridad

Asimismo, el dirigente gremial ponderó que el incremento del valor de las viandas es un logro histórico, pero manifestó que hay que seguir trabajando para hacer realidad Vaca Muerta.

“Nosotros estamos para empujar eso, pero con los derechos que nos corresponden. En esa línea no vamos a parar siempre en la mesa y a discutir, pero no en la humillación, no en el avasallamiento, no en la gente que quiere sacar a trabajar arriesgando la vida de los trabajadores. Ya perdimos mucho, compañeros”, detalló.

“Vaca Muerta nos ha costado, entre la pandemia y los compañeros que han muerto, más de 100 y pico compañeros. No estábamos dispuestos a seguir entregando vida”, advirtió.

En este marco, Rucci les recordó a trabajadores que, si las condiciones laborales no están garantizadas, que no arriesguen su vida. “Lo hemos conversado con las operadoras y están de acuerdo. El problema son las líneas media para abajo, que no llevan ese mensaje. Quieren sacarle producción y terminamos enterrando a nuestros compañeros que son padres de familia. La destrucción que causa una muerte en una familia es muy grande y duele mucho. No lo vamos a permitir de ninguna manera”, subrayó.